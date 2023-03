Gabriela Arrocet no ha perdido la oportunidad de que en sus primeras horas en Superviiventes, ocupando el hueco de Patricia Donoso tras su renuncia, haya exprimido su tema estrella: las críticas a las hermanas Campos. Si ya en su primer día las lanzó una pulla, más tarde explicó el mote que las había puesto y ahora ha criticado su postura después de la ruptura de sus padres: Bigote Arrocet y María Teresa Campos.

"Tengo las mejores palabras para ella, se comportó muy bien siempre conmigo. No tengo nada que decir de ella, puras palabras buenas", explicaba Gabriela a sus compañeros quien aseguraba que le "supo muy mal cuando lo dejaron, los veía ya juntos porque llevaban ya seis años y él es muy tranquilo, de no cambiar de pareja rápidamente". Sin embargo, esta ruptura generó todo un torbellino de informaciones.

Telecinco

"Solo me creo lo que dice mi papá y María Teresa pero sus hijas y el chófer, nada", ha sentenciado Gabriela sobre la ruptura y la relación negando que todo terminara simplemente por un mensaje de WhatsApp como dijo la propia María Teresa. "Para nada. Él se lo había advertido, le había dicho: María Teresa, a la próxima de mal rollo, esto termina, hubo una próxima y terminó. Ahora que las hijas saquen provecho y empiecen a inventar...", añadía Gabriela.

Por otro lado, Arrocet ha revelado una información que ha dejado a todos boquiabiertos y con el que daba ejemplo de la buena relación que había tenido Bigote con las Campos y lo bien que se había portado con ellas: "Terelu le pidió mil euros y mi papá le dio dos mil, y María Teresa le pidió 40.000 euros y él se los prestó". Una afirmación con la que quiere desmentir los rumores de que era un mantenido: "¿qué mantenido? ha sido famoso desde el año 1971".

No obstante, Gabriela ha dejado claro que ahora mismo Bigote no está enfocado en lo que se pueda decir de él en España, sino que está en Brasil disfrutando con su nueva pareja: "él ha dado su versión y ha sido tergiversada, ahora no va a estar todo el rato defendiéndose. Él tiene novia y ya está super feliz".