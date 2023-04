Que las pruebas de Supervivientes son muy exigentes es algo que sabemos bien, y que siempre hay que estar preparado para todo, también; si no que se lo digan a Adara Molinero quien ha sido atendida por los servicios médicos por un mareo y un desvanecimiento. Pero lo de este jueves ha sido diferente. Los concursantes se han enfrentado a un duelo en el que tenían que sortear obstáculos colocados en el mar por lo que nada más empezar la prueba tenían que lanzarse al agua para trepar por una pirámide formada por una red y, después, bajar por el otro lado. Tras ello nadaban hasta una nueva plataforma desde la que, ayudados por tablillas, iban llegando a diferentes plataformas hasta llegar a la orilla.

Pues bien, la hija de Elena Rodríguez parece que no ha elegido bien el bikini con el que enfrentarse a este prueba pues, tras bajar por la red se daba cuenta de que el top se le había subido por completo dejando que se le viera todo. "¡Cuidado con el bikini!", se oía a Jorge Javier desde el plató.

Telecinco

Rápidamente Adara Molinero se colocaba el bikini para seguir con la prueba aunque su mente no podía evitar estar pensando todo el rato en colocarse mejor el top. "No me extraña. Es una prueba de mucho movimiento", comentaba Laura Madrueño al ver que la concursante, de 30 años, estaba muy pendiente de tener todo bien puesto.

Telecinco

Finalmente, terminaba la prueba ganando su duelo contra Arelys, lo que hacía que la salvada por la audiencia esta semana pudiera relajarse aunque no se lo quitaba de la cabeza. "Se me han visto las...", comentaba Adara Molinero entre dientes antes del siguiente duelo.