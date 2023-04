Supervivientes ha vivido una de las broncas más tensas de la edición, y eso que la falta de comida, sueño y tranquilidad ha marcado el carácter de los concursantes que han pasado por Cayos Cochinos. Un coco desataba la tensión entre Arelys y Yaiza haciendo que esta última se pegara mucho a la madre de Yulen, quien le apartaba la cara con la mano. Esta no es la primera vez que Yaiza tiene un encontronazo así pues solo un día después de aterrizar en Honduras ya se veía las caras con Raquel Mosquera a quien le hacía exactamente lo mismo, pero la peluquera no la apartaba sino que se enfrentó a ella quedándose a escasos centímetros de su cara. Así que mientras que con Raquel Mosquera no hubo sanción, la bronca con Yaiza ha sido sancionada con una nominación directa de las dos: "No se puede invadir el espacio personal ni empujar a nadie", comentaba Jorge Javier Vázquez. Una solución que ha sorprendido a Sofía Cristo.

La decisión, junto con el vídeo, fueron publicados en el cuenta de Instagram de Supervivientes, la cual es seguida por Sofía Cristo quien no podía evitar comentar. "¿En serio? A mi me han echado por menos", escribía junto a caritas de risa y desconcierto. Un comentario con el que recuerda su polémica expulsión de Secret Story por un presunto empujón a Miguel Frigenti, con quien hizo las paces después en los platós.

El comentario ha traído mucha cola y es que miles de personas han apoyado a Sofía en este punto asegurando no entender por qué la organización no había tenido la misma mano dura con Yaiza que tuvo con Sofía. Aunque también ha habido quien ha recordado el agarrón del cuello de Paola Caruso a una de Las Mellis en 2017 que fue sancionado pero no con una expulsión.