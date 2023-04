Una prueba de recompensa en Supervivientes ha hecho estallar la chispa entre Asraf Beno y Diego Pérez una vez más. El juego consistía en nadar hacia unas boyas en el mar, a cada ronda habría una boya menos que concursantes. En cualquier momento las boyas podían ser robadas. La tragedia se mascaba en el ambiente según se iban eliminando los concursantes, dejando en la final a Asraf y Diego. "No os hagáis daño que os conozco", les pedía Laura Madrueño. Pero se sabía lo que iba a pasar y finalmente los dos fueron con todo.

Los dos se lanzaban al agua rápidamente y Asraf, al ver que Diego le superaba, le agarraba del bañador hacia bajo para superarle. "¡No se puede agarrar!", gritaba Diego a lo que Asraf contestaba por lo bajo que sí se podía y la organización no decía nada. Tras eso, Diego era el que cogía la boya y Asraf, con la mano en el bañador de su compañero, le hacía un marcaje completo agarrando la boya mientras Diego bajaba la cabeza al agua.

Finalmente, Asraf se hacía con la boya y Diego se encaramaba en su espalda. "Diego bájate de encima de Asraf", le pedía Laura Madrueño pero ninguno de los dos entendía lo que pedían. Yaiza era la encargada de traducir: "Diego, ponte a un lado", pero el concursante tardaba en moverse. "Asraf ha ganado la prueba", sentenciaba Laura provocando el enfado de Diego.



Telecinco

"Te lo hemos pedido claramente y os ibais hacer daño", justificaba Laura Madrueño mientras Diego pegaba una patada al agua y se enfadaba con Asraf por haberle agarrado todo el tiempo: "¡me has hecho hasta una aguadilla!". "Estáis teniendo unas actitudes todos que tendríais que revisar entre vosotros, es un concurso, es un juego, buscamos la diversión, no queremos que os hagáis daño", recordaba Madrueño.

Telecinco

Al ver la reacción, Asraf se acercaba a Diego para pedirle disculpas, pero su compañero, tan enfadado, no escuchaba. "Déjale que necesita su espacio", le pedían Yaiza y Laura. Pero el enfado de Diego seguía creciendo y Asraf insistía cediéndole la boya, algo que le ponía más tenso todavía a su compañero. "Hay que ganar y perder con deportividad", señalaba Ion Aramendi lo que hacía que Asraf, una vez más, se acercara a Diego para darle al mano y este le rechazaba de nuevo: "con deportividad, no me agarres ni me hagas aguadillas". Dejando en la playa una situación muy tensa.