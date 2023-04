Katerina ya está en Madrid. La concursante de Supervivientes ya se encuentra en España y ha visitado el plató para repasar su concurso. La concursante no podía dejar de llorar dándola un abrazo eterno a sus padres. "Soñaba cada noche con ver a mis padres, cuando estás en una situación tan mal lo único que quieres es ver a tu familia", señalaba, aunque reconocía que "es una experiencia muy bonita e increíble". Katerina recordaba que lo había pasado muy mal no solo por las picaduras de los mosquitos que la habían acribillado incluso provocándole alergia sino por el hambre, "no lo sabes hasta que no lo vives, es una sensación desconocida".

Telecinco

Pero si hay una pregunta que todo el mundo quiso que respondiera fue qué es lo que pasó y qué pasará con Manuel Cortés con quien ha vivido todo un romance en el que no han faltado las noches durmiendo juntos, compartir los atardeceres en la playa, o incluso un beso de despedida. "Lo que va a ser ni yo misma lo sé", confesaba Katerina con una amplia sonrisa, revelando que "fue mi gran apoyo. No le veo sólo como un amigo".

"Yo siento que cuando tú conoces a alguien en un reality así, lo bonito es que conoces directamente lo que es, porque ver a una persona pasándolo mal, le conoces en esencia, pero cuando sales hay otra cosa que es la vida. A mi me gusta él. Tenemos planes", ha sentenciado la gimnasta de origen ruso.

Eso sí, ha destacado que no ha habido más muestras de cariño de lo que hemos visto: "por respeto a mi, a mi familia y a la familia de Manu, que tiene una hija, creo que hay cosas personales en las relaciones que tienen que hacerse en la privacidad. Hay un dicho en Rusia que es 'la felicidad ama en silencio'". Después, matizaba que habían quedado en seguir conociéndose: "ese es el plan, a mi me han invitado a Sevilla", ha explicado Katerina quien revelaba que "la gente espera la invitación a la boda, esperad, que yo también le necesito conocer".



Además, Katerina se ha pronunciado sobre Raquel Bollo, a quien conocerá el próximo jueves y que ha tenido duras palabras para ella durante su concurso. "Me encantaría hablar con ella porque ella no me conoce. No sé lo que se ha dicho de mi", ha asegurado. "Me hace ilusión conocer a la madre de Manuel, si luego no nos llevamos bien, pues no nos llevamos bien".

Katerina ha perdido sólo 1,4 kilos

Otro de los puntos polémicos de su concurso ha sido el robo de la que la pillaron en el último día. "Aquí cada uno es mayor, tiene su cabeza, y yo no incito a nadie. Yo no voy con una galleta y te incito a comerla, yo voy y la cojo, cada uno es responsable de sus actos", sentenciaba Katerina.

Telecinco

Pero este no fue el único robo. Estando en Playa Paloma, Katerina fue captada también robando rodeada de Bosco. "Estas cosas cuando vas pasando el hambre, va sucediendo en las cabezas de las personas, y estábamos todos soltando ideas", explicando Katerina, que no podía evitar reírse al ver las imágenes de cómo robó en la caseta.