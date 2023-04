La historia de amor de Ginés Corregüela y Yaiza Martín va viento en popa en Honduras, pero lo cierto es que a lo suyo le quedan varios capítulos por delante, y no todos ellos van a ser agradables al paladar. Mientras se encuentran en la 'burbuja' que supone 'Supervivientes', les hemos podido ver comprometiéndose, celebrando una boda informal en la isla y hasta teniendo una noche de pasión desenfrenada, pero los problemas les acechan fuera, y ambos han sido muy conscientes cuando se han puesto a hablar sobre lo que les espera a su vuelta a España.

Con la nominación de Yaiza, y antes de saber que sería Arelys la eliminada de la noche, los dos hablaban sobre sus planes de futuro, pero también sobre los problemas que tienen que solucionar cuando lleguen, especialmente el mal rollo con las hijas de Ginés y con su ex mujer, Isabel. "Yo sé muy bien lo que quiero y lo que voy a hacer cuando vuelva. Mis ideas son fijas", decía sobre poner a todos en su sitio antes de su boda con Yaiza, y mostraba su preocupación: "A ver qué me encuentro cuando vuelva", dejaba caer. "Tengo muy claro que puede ser mi hija la única persona que me caliente la cabeza. Cuando me separé, lo primero que me dijeron ellas fue: 'papá, lo mejor que te podía pasar'", ha recordado, dejando claro con esas palabras que no entiende por qué sus hijas están tan en su contra y de Yaiza.

La mala relación de Yaiza con las hijas de Ginés viene de antaño, y es que incluso la han calificado de "trepa". El jienense también quiere indagar en lo que ha ocurrido desde que ha entrado en 'Supervivientes' para que ahora Isabel diga que realmente Ginés no está divorciado porque ella no firmó los papeles: "En una semana está todo solucionado. Yo que te metí en un lío, quiero desliarlo", le decía Ginés a Yaiza antes de añadir: "Ya firmé los papeles, que fueron mis hijas". "Ellas dicen que eso no pasó, que no hay ningún papel firmado", le revelaba ella a pesar de que era información del exterior que no debía haber filtrado, aunque a él parecía no importarle: "Quien diga que no ha firmado, miente. Dicen que no y me costó un dineral. Gasté el dinero de un bolo entero para eso".

Al darse cuenta de lo que había hecho, Yaiza se apresuró a guardar silencio: "Pero bueno, calladita estoy más guapa. Me tengo que callar porque esa parte no me corresponde", apuntaba, pero no se guardaba la pullita: "Más daño no me van a hacer del que me han hecho".

La reacción de Miriam a las palabras de su padre

La hija de Ginés está haciendo de tripas corazón en el plató de 'Supervivientes' mientras la mala relación con su padre y con Yaiza sigue sin solucionarse, y tras escucharlos a ambos tiene claro que no piensa mover un dedo: "Si el único calentamiento de cabeza es por nosotras, que no se preocupe, porque su vida es suya y ya está", decía visiblemente harta del tema. "Pero se supone que no se puede dar información de fuera y ella la está dando", avisaba la joven sobre lo que estaba contando Yaiza en la isla. Sin duda, lo de esta familia tiene mucho trabajo por delante para arreglar las cosas.