Pensábamos que ya nada nos podía sorprender en 'La isla de las tentaciones 6' tras ver las tensas hogueras finales del programa, donde volaron cuchillos y reproches, pero también mucho amor, lágrimas y arrepentimientos. El reencuentro seis meses después de la grabación del programa ha dado grandes momentos, como el enfado de Sandra Barneda con David Vaquero, que fue precisamente el que protagonizó uno de los 'shocks' de la noche al revelar que su ex novia, Elena Adsuara, le fue infiel antes de acudir a grabar el programa a República Dominicana.

Esta infidelidad era completamente desconocida para todos, pero ahora David ha querido revelarla para intentar explicar por qué actuó como actuó en 'La isla de las tentaciones', donde acabó cayendo en los encantos de María Aguilar, con la que a día de hoy sigue teniendo una relación después de dejar la isla con la firme decisión de conocerla fuera del programa. Esta confesión incluso le pilló por sorpresa a Elena, que en la sala de visionado antes de verse con su ex alucinaba: "Qué malo es...", decía muy enfadada.

David no se dejaba ningún detalle: "Yo me enteré de que ella se había estado liando con un chaval durante dos meses. Durante dos meses me había estado poniendo los cuernos. Antes de ‘La isla de las tentaciones’, ella se lio con un chaval", contaba, y añadía lo más sorprendente: "Su madre sabía lo del chaval con el que estuvo esos dos meses. Se lavaba en su casa, dormía en su casa, iba a recogerla... y su madre lo sabía todo", revelaba muy enfadado. David lo contaba como si se hubiera enterado hacia poco, pero Elena, desde la sala contigua, daba otro punto de vista: "Y tú lo sabías todo, y tengo hasta pruebas de que tú también lo sabías todo", decía, dando a entender que la decisión de ocultar esa infidelidad para que no se supiera habría sido cosa de ambos.

La discusión entre Elena y David subió varios decibelios hasta el punto de que Sandra Barneda tuvo que salir de la grabación del plató unos minutos por las continuas faltas de respeto, los gritos y no respetarse el turno de palabra. "Está claro que quieres limpiar tu imagen, ¿no?", le espetaba Elena a David que, según su punto de vista, lo que parecía querer era no quedar como el malo en esa situación por haberse liado con María.

Elena, harta de la discusión, contaba su versión: "Voy a explicarlo todo. Cuando empezamos a conocernos, estábamos a distancia, no estaba nada claro. Empezamos a quedar y hubo un tiempo que nos pusieron un cierre perimetral, que fueron tres meses, que estuvimos sin vernos", dijo refiriéndose a la cuarentena de la pandemia. "Yo conocí a otra persona igual que él conoció a otra persona. Empecé a conocer un chico porque no había nada claro y las cosas se enfriaron. No estábamos juntos", apuntaba. David, sin embargo, no podía creerse lo que oía y la calificaba de "falsa" en repetidas ocasiones.

Sin duda, la tensión estuvo muy presente durante la noche, aunque la cosa se calmaba con la aparición de María: ella y David siguen conociéndose después de su paso por la isla caribeña, y aunque el joven reconoció que había tenido un 'desliz' y se había besado con Elena en el avión de vuelta a España, aquello 'no significó nada' para ninguno de los dos y no volvieron a verse. Aclarado eso, María y David dejaron claro que están "enamorados".