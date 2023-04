sandra barneda llora en las hogueras finales de la isla de las tentaciones 6

A Sandra Barneda le ha costado más que nunca mantener la compostura en las hogueras finales de la sexta edición de 'La isla de las tentaciones', y es que la convivencia con los concursantes esta vez le ha pasado más factura que en anteriores ediciones. Los participantes han estado desatados por los dramas de su relación, la elección final y todo lo que ha pasado entre medias en las villas, y esa unión de la que ha hecho gala la presentadora con los chicos y chicas ha hecho que haya interiorizado su alegría y su pena, por lo que hemos podido ver a una Sandra de lo más emocionada.

La noche ya venía cargada con la primera hoguera entre Laura y Alejandro: la pareja ha estado jugueteando en el límite con los tentadores de sus respectivas villas, hasta que la Miss Galicia cayó en la tentación con Saúl Pina. Precisamente llegaron a la isla por las sospechas de infidelidad de ella, pero todo se ha dado la vuelta al ser ella la que ha terminado siendo infiel besando a Saúl. Su hoguera estuvo cargada de tensión y reproches, pero la decisión estaba clara: se han ido por separado después de que Laura haya reconocido haber crecido como persona en el programa y se ha deshecho de esa dependencia emocional que tenía de su novio que rozaba la toxicidad. Con mucho dolor, él también decidía irse solo y decir adiós a 'la luz de su vida".

Lo de Marina y Álex era otro cantar: el concursante caía en la tentación al 100% con 'edredoning' incluido con Yaiza, mientras que Marina también había estado a punto de caer con Manu. Ella decía que estaba todavía enamorada de su novio, pero lo que habían vivido en la isla les impedía continuar, puesto que la experiencia y los cuernos serían una losa que no podrían superar fuera. Vistas las imágenes y dichos los reproches, ella decidía irse sola. Él se la jugaba y decía irse con Yaiza, una decisión que ella compartía, aunque está por verse el próximo capítulo de 'el reencuentro', en el que parece que Marina y Álex habrían vuelto a retomar su amor.

Por su parte, Lydia y Manuel han sido como los polos opuestos de un imán: a pesar de que ella no había hecho nada y él se la jugaba con Miriam en su villa y especialmente en la piscina (de la que salió intentando ocultar una erección), el joven seguía poniendo en duda las imágenes y no se creía que Lydia hubiera sido durante toda la experiencia 'Sor Lydia', como la llamaban sus compañeras. La chica se ha comportado como la novia perfecta y no se le podía hacer ningún reproche, pero él parecía distante a pesar de que era quien más había caído en la tentación. Su decisión final costaba, pero finalmente decidían irse juntos corriendo un tupido velo.

Pero sin duda, la hoguera más dura ha sido la de Naomi y Adrián: él ha caído en la tentación con Keyla con tonteo, besos, declaraciones y actividad no determinada bajos las sábanas, mientras que ella ha tenido sexo desenfrenado por media villa con Napoli. La pareja llegaba a la isla para demostrar que el amor todo lo podía, y sin embargo ambos se dejaron llevar por sus instintos más bajos al poco de llegar a República Dominicana. El 'y tú más' y el 'porque tú te has acostado con...' era la tónica general de su enfrentamiento en la hoguera final, y cuando los dos reconocían que se habían pasado tres pueblos, era cuando se daban cuenta del daño que se habían hecho y de que lo único que habían intentado era ocultar el dolor buscando una salida en otras personas.

"No te voy a olvidar nunca", decía Adrián tras decidir romper. "¿Por qué me has hecho esto?", apuntaba entre lágrimas Naomi mientras se fundían en un abrazo de despedida y Sandra Barneda trataba también de ocultar sus lágrimas, y es que la ya ex pareja llegaba a la conclusión de que seguir después de lo ocurrido en la isla les iba a llevar a estar aún peor cuando volvieran a España.

