En febrero de 2021 NBC Universal sorprendía con el lanzamiento en España de Hayu, un servicio de streaming único en el mercado por la particularidad de su oferta. Bajo la marca Hayu pretendía hacer llegar al público español un jugoso catálogo de visionado a la carta que tendría un valor diferenciador con respecto a los ya existentes, y vaya si lo consiguió. Hayu pasó a convertirse, de inmediato, en la plataforma por excelencia de los realities y, hasta el momento, ninguna otra se ha volcado de la misma manera en este apreciado formato de la telerrealidad.

Su oferta inaugural fue muy competitiva, pues ofrecía todos sus contenidos de vídeo on demand por tan solo 4,99 euros al mes, que ha mantenido hasta este 2023. Si te gusta este tipo de programas, hemos hecho una selección de algunos de los romances más jugosos -y en ocasiones tormentosos- de los realities más conocidos de la plataforma.

'Vanderpump Rules' - Temporadas 1-10

Hayu

No hay mejor manera de amenizar la primavera que con uno de los dramas más recientes y sonados de la telerrealidad. Tom Sandoval y Ariana Madix, dos de los protagonistas del reality Vanderpump Rules, ponen punto y final a lo que fue una bonita (y larga) historia de amor. Tras 9 años de noviazgo, y muchas temporadas, Madix decide acabar con su relación tras la infidelidad de su pareja con Raquel Leviss, compañera de reparto y gran amiga de la protagonista. La entrada de Leviss en la quinta temporada ha puesto patas arriba este spin off de The Real Housewives of Beverly Hills que sigue las andanzas de Lisa Vanderpump y del personal de su restaurante. Esta historia continúa en la recién estrenada décima temporada, que viene cargada de travesuras, dramas y traiciones que harán muy difícil apartar los ojos de la pantalla.

'Real Housewives of Atlanta' T13

Hayu

Las despedidas de soltera siempre traen momentos inolvidables, y más si en esa despedida están las amas de casa más ricas y glamurosas de todo Atlanta. La temporada 13 de Real Housewives of Atlanta está llena de momentazos pero, sin duda, la fiesta para celebrar el compromiso de Cynthia Bailey y Mike Hill se lleva la palma. Si juntas dinero, fiesta y lujo, la diversión está asegurada. Y si no, que se lo digan a Bailey, que nunca se esperaría que su despedida acabara con algún que otro ‘affaire’ entre alguna compañera y el stripper invitado, “Bolo”. Solo son rumores, pero el día de después fue casi más divertido que la fiesta. Las amas de casa más ricas de Atlanta analizando toda la noche nos recuerda a los corrillos que se formaban en el recreo del instituto. Este 8 de mayo se estrena la temporada número 15, y promete muchos más líos amorosos y drama entre estas glamurosas mujeres.

'Real Housewives of New Jersey' - Temporada 13

Hayu

La nueva temporada de Real Housewives of New Jersey está dando mucho de qué hablar. Nuevas relaciones, problemas matrimoniales, y muchas otras tramas van a llenar la pantalla con este estreno. Pero sin duda, uno de los momentos más esperados por los fans es la boda de Teresa Giudice tras darse el ‘sí, quiero’ con Luis 'Louie' Ruelas. Pero no es todo tan bonito. En esta nueva temporada se podrá ver la tensión que se rumorea desde hace mucho tiempo entre Teresa, su hermano Joe, y su cuñada Melissa. En la tercera temporada ya pudimos ver la fuerte pelea en el bautizo del hijo de Joe y Melissa, lo que hizo que los conflictos entre los hermanos fueran cada vez mayores. A pesar de su intento de limar asperezas en la quinta temporada, las cosas no salieron como deseaban. El conflicto entre hermanos está más presente que nunca y los fans solo pueden pensar en una cosa: ¿romperán estos problemas la burbuja de amor que rodea a Teresa?

'Love Without Borders' T1

Hayu

Este reality sigue las andanzas de cinco solteros dispuestos a dejarlo todo por experimentar la verdadera pasión en Love Without Borders. Todos ellos se han dado cuenta de que están estancados en la rutina y deben cambiar su forma de buscar pareja, así como el lugar donde la buscan. El amor que anhelan y la vida que siempre han deseado podrían estar esperándolos al otro lado del mundo. Mientras, el amor triunfa en algunas ocasiones. El concursante Naeem Thompson lo encontró con Ori de forma inesperada en Panamá y ya están inmersos en los preparativos de su boda.

'Below Deck Sailing Yacht' - Temporada 4

Hayu

Por fin se ha anunciado el estreno de la cuarta temporada de Below Deck Sailing Yacht, y esta vez, los miembros de la tripulación vivirán las aventuras más divertidas en un paraje de ensueño: Cerdeña, Italia. El listón está muy alto después de las anteriores temporadas donde el amor y la pasión han tenido el papel protagonista. Si el beso entre el primer oficial, Gary King, y la jefa de azafatas, Daisy Kelliher, dio mucho de qué hablar en la tercera temporada , los fans no van a dar crédito cuando se meta un tercero en esta relación: el jefe de máquinas Colin McRae. Las dudas y los conflictos entre los protagonistas de este triángulo amoroso son el claro ejemplo de que los dramas entre compañeros de trabajo son los más interesantes.

‘Celebrity Game Face’ - Temporada 4

Hayu

Celebrity Game Face, presentado y producido por Kevin Hart, vuelve con su cuarta temporada con las caras más conocidas de Hollywood que participarán en una serie de retos absurdamente divertidos para tener la oportunidad de ganar el trofeo "Hart of a Champion" y donar el premio a la asociación de su elección. Cada episodio contará con tres famosos dúos compitiendo entre sí para alzarse con la victoria. Kenan Thompson(Saturday Night Live) y Chris Redd(Joker), Ludacris y Eudoxie (Fast & Furious) o Susan Kelechi Watson (This Is Us) y Napiera Groves (Cómo conocí a vuestra madre), son algunas de las parejas de invitados de esta nueva edición.

‘Blood & Money’ - Temporada 1

Dick Wolf, el narrador de crímenes más prolífico de la televisión, presenta la nueva serie Blood & Money. Cada episodio narra casos de asesinato y juicios motivados por la codicia.