La expulsión directa de Yaiza de Supervivientes ha hecho que esta semana no haya ninguna visita a la Playa de los olvidados sin que hayan avisado a Artúr Dainese y Jaime Nava. Como era de esperar, los olvidados se han pasado todo el fin de semana preguntándose qué era lo que había pasado para que no tuvieran visita y no hubiera expulsión finalmente este domingo.

Para poder explicarles la situación, Ion Aramendi conectaba con ellos en Conexión Honduras. "¿Qué ha pasado?", preguntaban los supervivientes que sospechaban que había habido una expulsión directa en el programa pero no sospechaban el motivo que había llevado a la organización a tomar esta decisión. Por ello Ion anunciaba que, de manera excepcional, podrían ver lo que había ocurrido en los últimos días en Playa Pelícano y la posterior bronca en Palapa. "De forma excepcional os pondrán un monitor y podremos comentar las imágenes juntos". Una noticia que sorprendió a los concursantes.

Telecinco

Los dos se quedaban sorprendidos al ver las imágenes y la actitud de Yaiza. "Lamentable", calificaba Jaime Nava. "Pensábamos que había sido la bronca con Yaiza, ya nos había contado Raquel, Arelys lo mismo... ya habíamos pensado que ella estaba provocando algo", apuntaba Artur. "Me ha sorprendido que Asraf preguntara a los testigos que dijeran la verdad y que nadie le dijera nada. Si realmente estaban presentes durante esa reiterada falta de respeto...", añadía Jaime Nava, "parece que la gente no quería ayudar a Asraf".

En este sentido, ambos confesaban que ellos no habrían llegado a ese punto, algo que han demostrado en sus dos meses de convivencia en la Playa de los olvidados. "Esto es muy difícil y se puede perder el control pero es que las continuas faltas de respeto no son una novedad, pero es muy difícil", aseguraba Jaime. "Parece que ha superado el límite y el programa ha decidido, ya está", sentenciaba Artùr.