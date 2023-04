Asraf Beno y los hermanos Bollo han vuelto a protagonizar una bronca en la hora de comida. Los concursantes de Supervivientes han vuelto a estallar de nuevo en una bronca, justo antes de ir a la Palapa del pasado jueves, una bronca que hizo que Manuel Cortés y Alma Bollo estallaran tanto que incluso estuvieron metiendo sus cosas en el saco para irse de la isla. Todo antes de tener la Palapa más tensa que se recuerda y la expulsión directa de Yaiza.

Todo estallaba por la comida y es que, Alma, encargada de repartir el arroz -una tarea por la que todos le han alabado coincidiendo en que es la más justa en esa tarea-, lo repartía antes de que Jonan, Asraf y Adara llegaran a la hoguera. "¿Y por qué no nos habéis esperado? Aquí cada uno reparte lo que quiere", comentaba entre dientes Asraf. "No, aquí se reparte equitativamente", saltaban rápidamente Alma y Manuel. "Yo a ti te he visto varias veces echarte más arroz, dos veces", una acusación seria de Asraf que no gustaba nada a los hermanos Bollo.

Telecinco

"Eres un falso, eres el más falso de esta isla", estallaba finalmente Manuel Cortés contra Asraf, "déjanos en paz, haz tu concurso. Que me ignores, que no me digas en el agua 'guardame el pescado'. Que ganes pruebas, que no te apoyes más en mi. Pena me da que estés con alguien de mi familia".

"No metas la familia", apuntaba Asraf. "Yo no soy tu familia, ¡es la mía!", contestaban en relación a Isa Pantoja y lo que les unía a los tres, "no quiero ser tu familia, estás con familia mía, pena me da que estés con familia mía", sentenciaba Manuel a Asraf. "¡Déjanos en paz!", apuntaba Alma. Una discusión que se iba de madre después haciendo que Asraf echara en cara a los hermanos Bollo hablar de la familia en televisión. Alrededor, todos sus compañeros sorprendidos por la escena.



Asraf llegaba a echar en cara a Alma Bollo que se sentara en el Deluxe, algo que hizo con su madre el pasado mes de octubre para hablar de su padre, Chiquetete. Una acusación que dolió y mucho a Alma quien le gritó a Asraf que ella no había hablado de la familia en esa entrevista, lo que hizo que el novio de Isa Pantoja se apartara de la bronca y Adara frenara a Alma.

Telecinco

"¡Este señor es conocido por acostarse con mi prima y luego llegó su hermano [Anuar] y dijo que lo había hecho también!", gritaba Manuel a Adara, quien intentaba tranquilizar a todos mientras que Asraf se sentaba con las manos en los oídos para no saber nada de la bronca. "¿Ahora ya le vale hablar de las cosas de fuera? Tiene mucho que perder". Tras esto, los hermanos Bollo terminaron de comer y la tensión hizo que guardaran sus cosas en los sacos queriendo abandonar.