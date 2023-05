Jaime Nava ha cumplido 40 años y lo ha hecho en un paraje muy especial: la Playa de los olvidados de Supervivientes. Después de dos meses de concurso en los que ha estado todos los días (excepto una semana) aislado en esta playa, el que fuera capitán de la selección de rugby ha demostrado ser todo un superviviente, saber enfrentar los conflictos y con un sentido del humor que ha congeniado a la perfección con su compañero en esta aventura: Artùr Dainese.

Ahora el deportista ha tenido una alegría en este concurso y es que, con motivo de este cumpleaños ha conseguido una recompensa: una tarta de chocolate. "¡Queremos comer la tarta hoy, no mañana!", pedía Artùr a la organización puesto que ese día habían pescado entre poco y nada. Y sus deseos fueron órdenes. En cuanto en España fueron las doce, la organización les colocó una mesa con una tarta de chocolate que emocionó a los concursantes.

Telecinco

De la felicidad, al escuchar el clásico 'cumpleaños feliz', ambos comenzaron a bailar y Jaime se lanzó a la arena dando las gracias al concurso y lanzando un mensaje a su familia: "Familia, os quiero mucho. Jimena hija te quiero, mamá me trajiste al mundo me has dado una educación y todo junto con papá que hace dos años que no está pero nos está viendo", una frase con la que se emocionaba y que Ion Aramendi aprovechaba para felicitarle y despedir la conexión.

En esta edición el deportista, que se define a sí mismo como apasionado del rugby, familiar y muy casero, ha ganado un gran protagonismo debido al tándem que protagoniza junto al modelo italo-ucraniano desde el principio. Y eso que, tal y como denuncian los espectadores, apenas tienen protagonismo durante las galas semanales, nada más que para conocer quién es el expulsado definitivo. No obstante, en los resúmenes podemos ver cómo la buena amistad de los dos está dando momentos muy divertidos como las clases de italiano de Jaime o las bromas sobre pedir comida cuando hay poca pesca.