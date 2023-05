Los aspirantes llegaron muy bien acompañados de amigos y familiares en el primer programa de Masterchef 11. Fue entonces cuando muchos se dieron cuenta de que entre ellos, había alguna que otra cara conocida, aunque no era un aspirante. Nos referimos al actor Juan Díaz que acudió como pareja de la aspirante Claudia Ferranti, con los dos hijos que tienen en común.

“Siempre lo confunden con el de Farmacia de Guardia”, ha comentado Claudia, en alusión al actor Julián González, el pequeño pelirrojo con el que comparte alguna similitud. Díaz empezó desde muy joven en el mundo de la interpretación. En 1995 intervino en la serie Hermanos de leche y poco despues en Canguros. Sin embargo, fue con La vida en el aire y A las once en casa cuando se hizo un rostro conocido de la pequeña pantalla. También lo hemos podido ver en otras series de esta casa como Cuentame cómo pasó, Servir y Proteger o Los misterios de Laura.

Claudia, la última concursante en entrar en 'Masterchef'

Claudia Ferranti es una actriz italiana que ingresó a competir en el programa MasterChef y fue parte de la reciente estrenada serie de Miguel Bosé. Desde 2013 se trasladó a Madrid para presentar un programa de televisión llamado Roulette Show. Pero quedó muy a gusto con la capital española y se quedó a vivir. La actuación lo unió con Juan Díaz y ahí nació una relación desde hace varios años. Ambos actores protagonizaron la obra de teatro llamada ‘El vértigo del dragón’.

Con Claudia Ferranti tienen dos hijos cuyos nombres son Candela y Leo. Durante el programa el actor le brindó todo su apoyo y hasta la animó con un “eres una campeona”