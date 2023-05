El presentador Pablo Motos ha sorprendido y asustado a todos a partes iguales este lunes 8 de mayo, y es que ha anunciado que ha tenido que ser operado de urgencia tras sufrir un accidente. Tras pasar por quirófano, Pablo ha querido postear en sus redes sociales una foto en la que sale en ropa interior y camisón de hospital, recién intervenido, para contar por qué esta misma noche todos le verán en televisión con el brazo derecho en cabestrillo, y es que se ha roto el tríceps en lo que seguro que ha sido una dolorosa lesión.

Tirando también de su inconfundible humor, el presentador de 'El Hormiguero', que recientemente confesaba el momento en el que estuvo a punto de morir tras pegarse un tiro, ha querido quitar hierro al asunto, aunque no ha ocultado que se ha llevado un buen sobresalto: "Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama 'Supermanco'", ha dicho, dejando claro que a cualquier situación es capaz de sacarle su parte más simpática. Y con sus palabras ha dejado claro que de cogerse una baja nada: "Esta noche os cuento todo. Vaya susto".

No es la primera vez que Pablo Motos aparece en su programa con alguna parte de su cuerpo vendada tras sufrir un accidente: en 2018 tuvo que ser operado de un pie y dio la cara en su programa con muletas. En 2020, fue operado también de urgencia de un hombro, pero aquello tampoco le frenó para aparecer con el brazo (esta vez el izquierdo) inmovilizado en 'El Hormiguero'. Tan sólo ha faltado una vez en toda la historia a su cita con el programa, y fue en 2021, cuando tuvo que aislarse por el COVID, y en aquella ocasión le sustituyó durante su cuarentena Nuria Roca.