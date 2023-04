En enero, los países participantes de Eurovisión 2023 fueron asignados al azar a la primera o a la segunda parte de la primera o de la segunda semifinal; los órdenes de actuación se basan en ese sorteo y han sido secuenciados por los productores para crear los espectáculos más emocionantes posibles.

Ahora que ya se han revelado todas las canciones de Eurovisión 2023, los productores del concurso de este año han decidido el orden exacto de las actuaciones del martes 9 y el jueves 11 de mayo. Los productores tienen en cuenta el estilo de cada canción y los requisitos de puesta en escena de cada propuesta a la hora de establecer el orden de las semifinales. Todo ello con el fin de crear un espectáculo lo más dinámico y fluido posible con la ayuda de los presentadores de Eurovisión 2023.

Los Big Five (Francia, Alemania, España, Italia y el Reino Unido, país anfitrión), junto con Ucrania, actual campeona, no actuarán en ninguna de las semifinales, pero su público nacional podrá votar en una de ellas. Cada semifinal tendrá dos pausas para anuncios o contenidos no comerciales, que también pueden afectar a la fluidez de las actuaciones. Lo que se ha confirmado es que Chanel no actuará en ninguna de las semifinales de Eurovisión 2023.

El orden de la Gran Final de Eurovisión 2023 será determinado por los productores en las primeras horas del viernes 12 de mayo, una vez confirmadas la segunda semifinal y todas las eliminatorias. El Reino Unido (como país anfitrión) y Ucrania (como país campeón) obtuvieron sus posiciones al azar en la reunión de Jefes de Delegación. Ucrania actuará desde la 19ª posición, mientras que el Reino Unido cerrará el espectáculo en la 26ª. Así están ahora las apuestas de Eurovisión 2023.

Orden de la semifinal 1 de 'Eurovisión 2023'

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Noruega: Alessandra – “Queen of Kings” Malta: The Busker – “Dance (Our Own Party)” Serbia: Luke Black – ”Samo mi se spava” Letonia: Sudden Lights – “Aijā” Portugal: Mimicat – “Ai Coração” Irlanda: Wild Youth – “We Are One” Croacia: Let 3 – “Mama ŠČ!” Suiza: Remo Forrer – “Watergun” Israel: Noa Kirel – “Unicorn” Moldavia: Pasha Parfeni – “Soarele și Luna” Suecia: Loreen – “Tattoo” Azerbaiyan: TuralTuranX – “Tell Me More” Chequia: Vesna – “My Sisters Crown” Países Bajos: Mia Nicolai & Dion Cooper – “Burning Daylight” Finlandia: Käärijä – “Cha Cha Cha”

Orden de la semifinal 2 de 'Eurovisión 2023'

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Dinamarca: Reiley – “Breaking My Heart” Armenia: Brunette – ”Future Lover” Rumanía: Theodor Andrei – “D.G.T. (Off And On)” Estonia: ALIKA – “Bridges” Bélgica: Gustaph – “Because Of You” Chipre: Andrew Lambrou – “Break A Broken Heart” Islandia: Diljá – “Power” Grecia: Victor Vernicos – “What They Say” Polonia: Blanka – “Solo” Eslovenia: Joker Out – “Carpe Diem” Georgia: IRU – “Echo” San Marino: Piqued Jacks – “Like An Animal” Austria: Teya & Salena – “Who The Hell Is Edgar?” Albania: Albina & Familja Kelmendi – “Duje” Lituania: Monika Linkyté – “Stay” Australia: Voyager – “Promise”