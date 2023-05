Si de algo estamos seguros en MasterChef, es de que todo puede pasar, hasta lo más inesperado. El nivel de exigencia de los jueces en la undécima edición está cada vez más alta y nadie está a salvo de la expulsión, ni siquiera los aspirantes considerados como los favoritos. En esta ocasión, Marta, la "mami" del grupo, como la apodaban sus compañeros, no ha podido con los retos del día y ha sido la expulsada de la semana. El cocinado por parejas de la primera prueba, junto a David, les llevó a vestir el delantal negro. Ya en la prueba de expulsión no ha sabido enfrentarse a productos del mar como la anguila y la cocción ha sido incorrecta. Esto provocó su inesperada expulsión. La marcha de Marta dejó a algunos de sus compañeros desconsolados, entre ellos, David y Pilu. Luca, aunque sorprendido, no llegó a derramar ni una lágrima por su expulsión.

La anécdota de Jorge Juan con el rey Juan Carlos

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Juan Carlos y Jorge Juan: dos hombres y un botijo #MasterChef pic.twitter.com/hWxDXjrI1f — MasterChef (@MasterChef_es) May 8, 2023

Pero una de las historias del programa de ayer de Masterchef la protagonizó Jorge Juan. Durante la primera prueba por parejas, los aspirantes han recibido la visita de la concursante de MasterChef Celebrity, María Zurita, prima del rey Felipe VI y sobrina de su padre, Juan Carlos I. Alguien con quien, para sorpresa de todos, tiene un vínculo Jorge Juan. “Yo he monteado y a mi Juan Carlos me ha dado del botijo para beber cuando estaba por ahí montando”.

Según ha contado el aspirante de MasterChef 11, aquel encuentro ocurrió cuando él era un niño y acompañaba a su padre a montear. “Estaba gordete y me venía muy bien subir y bajar montañas”, confesaba el ahora bombero forestal. Como cada mañana, hacían un parón de la faena y comían “el panecico, el cachico de chorizo y las migas con los huevos fritos por encima”.

Unos almuerzos al estilo albaceteño a los que, al parecer, también se sumana el rey emérito. Fue en uno de esas reuniones que el aspirante conoció al padre de Felipe VI. “El rey Juan Carlos me dio de beber de su botijo, me pegó dos cachetadas ahí en el cuello y yo me acordaré para toda la vida. Ese recuerdo estará ahí para siempre”, ha contado en el programa.