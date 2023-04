El talent de cocina Masterchef es uno de los más apreciados en la televisión española. En cada edición de sus diferentes formatos (anónimos, junior, abuelos o celebrity) ha conquistado a la audiencia que, desde hace ya 10 años, ha sabido entender el interés de la técnica y el talento culinario en la pequeña pantalla. Además, la fórmula en que los presentadores son también el jurado funciona, con Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz siendo los encargados de guiar, aconsejar, reprender y alabar a los concursantes. Por eso llegaba con mucha expectación, el pasado lunes 27 de marzo, Masterchef 11, con un estreno en un formato novedoso, considerado como XL, que abarcaba por primera vez una doble emisión de lunes-martes.



Este 2023 seguir la 11ª edición de Masterchef es una tarea solo apta para verdaderos fanes del formato, pues requiere acudir a la cita de cada lunes y martes. Pero como nunca está de más una pequeña ayuda para seguir el hilo de los nuevos programas, nos disponemos a recopilar un resumen de cada una de las entregas, incluyendo los momentos más impactantes, las pruebas más complejas y, por supuesto, los nombres de los expulsados que se quedan atrás en el camino hacia la final.

Último expulsado de Masterchef 11

La semana pasada las cocinas de Masterchef 11 se cerraron para varios concursantes. El lunes 14 de abril, en el programa 5, vivimos la expulsión de Larraitz, una despedida muy emocionante porque, aunque se iba, lo hacía acompañada por su bebé, puesto que en pleno rodaje del programa descubrió que estaba embarazada. En la emisión del día siguiente, martes 15 de abril, le tocó el turno a Tuki, quien estuvo a punto de ser salvada por sus compañeros pero finalmente no supo defender su reto en la cocina japonesa y tuvo que despedirse del equipo del programa.

Listado completo de expulsados de Masterchef 11

Programa 6: Tuki

Programa 5: Larraitz

Programa 4: Carlota

Programa 3: doble expulsión de Karla y Frank

Programa 2: Rachel

Programa 1: Roberto

Resumen Programa 7 - Masterchef 11

La entrega del lunes 17 de abril comienza con sorpresas, pues los aspirantes encuentran una vitrina llena de panes de todo el mundo, que les traerá el panadero Jordi Morera, y que tendrán que diferenciar. En juego estará el brazalete dorado que otorga la inmunidad esa noche. La segunda prueba será de cocina de aprovechamiento que refleje sus raíces utilizando tres sencillos ingredientes: el pan, la cebolla y la patata, además de restos de otros ingredientes que encontrarán en el supermercado. Pepe Rodríguez se sumará al reto para demostrar que no piden un imposible.

En la prueba de eliminación los delantales negros deben lidiar entre el fuego y la nieve con una tarta Alaska, ante el jurado y Edu Soto, aspirante de MasterChef Celebrity 2. En los años 70 se puso de moda este postre y triunfó en todas las fiestas. Su receta se debe al hallazgo de un físico, al descubrir la propiedad del merengue como aislante térmico, y a la creatividad del chef Charles Ranhofer, que creó una tarta de helado con merengue que se sopletea sin derretir el helado.

Resumen Programa 6 - Masterchef 11

Vejer de la Frontera recibió a jueces y aspirantes el martes 11 de abril, donde conocieron la Fundación Montenmedio Contemporánea, el museo de arte contemporáneo al aire libre más importante al sur de Europa. Los equipos cocinaron tapas diseñadas por el chef Paco Doncel. A continuación, de regreso a las cocinas, les esperaba una prueba de eliminación con los sabores del Japón más misterioso. El chef Hideki Matsuhisa (2 soles Repsol) fue el encargado de mostrarles el secreto mejor guardado de la gastronomía nipona: el hongo Koji ya que el reto era preparar un plato con sabor japonés, que incluyera alguna elaboración en donde esté presente el Koji. La Terremoto de Alcorcón, duelista de MasterChef Especial Navidad, intentó inspirar a los delantales negros con su desbordante creatividad, aunque para Tuki no fue suficiente y finalmente, tocó decirle adiós.

Resumen Programa 5 - Masterchef 11

El lunes 10 de abril fue especialmente intenso por culpa de las tres nuevas Cajas Misteriosas que escondían una selección de ingredientes típicos de la cocina tradicional española, italiana y china, respectivamente, de modo que los aspirantes tendrían que cocinarlos de una forma vanguardista. Lo mejor (o peor, si les aumentaba el nerviosismo) es que estaban presentes tres expertos en cada una de esas cocinas, como son Dani García, Andrea Tumbarello (3 estrellas Michelin) y José María Kao (3 estrellas Michelin). Para la prueba de eliminación era el turno de los postres, que también debían ser versiones actualizadas de algunos tradicionales, en esta ocasión, creados por Samantha Vallejo-Nágera. Finalmente, fue Larraitz la elegida para abandonar el concurso en el quinto programa por su mala ejecución del brazo de gitano de chocolate con frutos rojos.

Resumen Programa 4 - Masterchef 11

Debido al retraso del partido de Copa del Rey y la necesidad de disputar prórroga, el programa 4 de Masterchef 11 cambió de día al domingo 9 de abril, en el que la prueba de exteriores tuvo lugar en el Oceanogràfic de Valencia, en el corazón de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que conmemora este año su 20º aniversario y es el acuario más grande de Europa. Los equipos cocinarán un menú de la chef Rakel Cernicharo (un sol Repsol), que rinde tributo al mundo marino, para 120 trabajadores de este acuario. Además, la prueba de eliminación, que requería cocinar los alimentos de una única gama con Isabelle Junot (MasterChef Celebrity 7) de testigo. Carlota trató de defender su cocina de alimentos de tercera gama, es decir, congelados, le llevó manejarse con el rape y el puerro, homenajeando a su abuela Matilde, pero le quedó demasiado sencillo y con una cocción incorrecta, costándole la expulsión.



Resumen Programa 3 - Masterchef 11

El lunes 3 de abril los aspirantes de Masterchef 11 cocinaron en parejas en el primer reto del programa 3, con Laura y Camino como las mejores. Lo que no sabían era que todos aquellos que no se salvasen pasarían a defenderse de una doble expulsión que se cobró la presencia de Karla y Frank, que no llegaron al nivel exigido.



Resumen Programa 2 - Masterchef 11

Tras un estreno muy emocionante, el martes 28 de marzo comprobamos que la emisión del programa 2 Masterchef 11 sufría un cambio de horario. Con motivo de la retransmisión del partido de la Selección Española contra Escocia, el segundo programa se pudo ver a partir de las 22:35 horas, cuando los aspirantes viajaron a Toledo para vivir su primera prueba de exteriores. Los equipos cocinaron un menú del chef Adolfo Muñoz (un sol Repsol) para 160 comensales. De regreso a las cocinas, los delantales negros lucharon por conservar su plaza en una prueba que les requería controlar sus gastos a 70 euros para gastar entre todos en el supermercado. La diseñadora y exaspirante María Escoté les acompañó en este reto. La noche se saldó con la repesca de Karla y la expulsión de Rachel.

Resumen Programa 1 - Masterchef 11

Los fanáticos de Masterchef estaban deseando que llegase este día y, por fin, el 27 de marzo, se emitió el programa de estreno de la temporada 11 del talent culinario. La primera entrega del nuevo formato doble arrancó con dos Cajas Misteriosas, que guiarían el primer cocinado, basado en emplear los ingredientes básicos de la primera para corregir las elaboraciones con fallos de la segunda. Tamara Falcó, ganadora de MasterChef Celebrity 4, les acompañó en este reto de cocina de aprovechamiento que resultó de eliminación, por lo que le costó a Roberto convertirse en el primer expulsado.