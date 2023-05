Pilar Rubio atraviesa una época profesional envidiable, aunque no siempre fue así. La presentadora, actriz y modelo ha compatibilizado últimamente su sección fija en El Hormiguero con su labor como jurado en El Desafío y, desde el miércoles 10 de mayo, también añade un nuevo programa a a su currículum, pues estrena El mejor en Telemadrid.

El programa, que comienza a las 22.45, pretende encontrar al mejor humorista de la Comunidad de Madrid a lo largo de ocho programas. Comediantes, contadores de chistes, monologuistas…competirán entre ellos para demostrar al jurado compuesto por Esther Arroyo (Family Feud: La batalla de los famosos), Josema Yuste (Me resbala, Tu cara me suena) y Pablo Chiapella (La que se avecina), quién es el mejor. La labor de Pilar Rubio será hacer de maestra de ceremonias en este nuevo templo del humor en televisión y como tal comenzó a ejercer en la presentación del formato, en la que, además de alabar la apuesta de Telemadrid, también tuvo tiempo para referirse al último concurso que presentó, Operación Triunfo, que para ella resultó una experiencia agridulce.

La confesión de Pilar Rubio sobre el fracaso de su edición de 'Operación Triunfo' en Telecinco

La aparición de Operación Triunfo en nuestras vidas, allá por 2001, fue una revolución social y, también, entre los formatos televisivos. Sin embargo, tras el éxito arrollador de su primera temporada, el formato fue perdiendo fuelle en La 1 de TVE provocando su salto a Telecinco. Tras las cuatro tandas presentadas por Jesús Vázquez, Gestmusic anunció una octava edición que estaría liderada por Pilar Rubio. La presentadora había pasado por dos concursos previamente en la cadena de Mediaset, ¡Más Que Baile! y Cántame una canción, por lo que parecía una apuesta solvente.

Sin embargo, OT 2011 comenzó a hacer aguas casi desde el principio. Las galas pincharon en audiencias y la cadena, finalmente, optó por liquidar la edición en tan solo seis emisiones. Ante esta situación, 12 años después, Pilar Rubio ha hablado de forma abierta sobre el tema, aprovechando su vuelta como presentadora de concurso en El mejor (Telemadrid).

En declaraciones a Bluper, Pilar explicaba que siempre ha sido muy respetuosa con este tema, "Pero, evidentemente, la manera de boicotear un programa, como estaban haciendo los productores, era atacando la presentadora. De hecho, yo no quería ni hacer ensayos generales. Era yo la que me buscaba las mañas para poder hacer un directo de tres horas y manejar la situación. (...) No me daban los guiones o no recibía instrucciones por el pinganillo".

No es la primera vez que esta información pulula en torno a aquel OT 2011. Mirta Drago, exdirectora de comunicación de Mediaset España, expuso en su blog allá por 2012 que la desinformación en la que se mantuvo a Pilar de cara a la preparación de las galas y en los directos se debía a una orden directa de "un conocido exproductor de televisión, famoso por su misoginia y sus faltas de respeto. Le sentó mal que designaran a Pilar como presentadora de Operación Triunfo", por lo que optó por boicotearla, según relataba Drago.