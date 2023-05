Adara Molinero y Jaime Nava han estallado de nuevo por los aires en Supervivientes. Después de las disputas que tuvieron al principio de la convivencia, los dos supervivientes han protagonizado una gran bronca tras uno de los juegos que más controversia ha creado en esta edición. En él, Raquel Arias señalaba a su compañera como peor superviviente de la edición, algo que no le sentaba muy bien a Adara: "No es que sea mala superviviente, es que aquí, hay muchas tareas que hacer, pescar, ir a por leña, hacer fuego… Aquí hay gente que va a su bola, pero sabe las tareas que tiene que hacer. Yo la persona a la que no he visto hacer esas tareas desde la unificación es Adara", ha explicado la modelo. "¡Qué poca vergüenza!", respondía inmediatamente Adara. Y empezaba la bronca.

Telecinco

Aunque en la gala anterior conocimos parte, hoy hemos descubierto toda la bronca y el motivo de los gritos de Adara. "Si me vas a llamar mala superviviente en al cara al menos no me estés acariciando el lomo todo el día. Ten un poco de valores. ¿Tú que te crees la hostia como superviviente? Que estás obsesionado con la cámara. Vuelve a la escuela a ver si te enseñan un poco de humildad", le pedía Adara. "Ni te compares a mí. Es que ni te compares", respondía él.



"Actor de pacotilla", brotaba Molinero. "Mujer de pacotilla", contestaba él. "La machistada esa que has soltado ahí… mujer soy un buen rato y buena mujer eh. Con dos cojones. Me das vergüencita", le aseguraba. "La que me das tú a mí como mujer", decía Jaime. "No te pases ni un pelo y el ego de machito te cortas. A mí no me vuelvas a decir así", le advertía Adara colándose la bronca en directo en la ceremonia de salvación.

Telecinco

Pero esta bronca continuaba más tarde cuando han comentado la jugada en la Palapa. Allí, Adara se ha quedado a gusto dedicándole a Jaime calificativos como "cateto, neandertal y forzudo" y asegurando que "ni loca" pasaría un verano con él. "Me gusta los hombres que respetan a las mujeres", apuntaba. "Ya me gustaría ver la falta de respeto que he tenido contigo aquí. Ni soy machista, ni ninguna actitud machista, pero tú siempre estás atacando por ahí como victimizándote", señalaba Jaime, algo que sus compañeros le criticaban señalando que sí había habido una actitud machista.

Manuel Cortés, de hecho, pedía mojarse sobre la bronca: "yo he sido una de las personas que he dicho que Adara no me parecía una superviviente top, pero pienso que como persona tiene muchas cosas buenas y el comentario de Jaime lo dice hasta tres veces y lo reitera y la poca razón que pueda llevar, la pierde porque 'pena me das como mujer' o 'mujer de pacotilla' no tienen ninguna justificación".

"Yo no soy machista, no soy sexista. Mis comentarios no eran de manera sexista: ella es una mujer y yo un hombre y estábamos enzarzados en una discusión. No tengo ningún problema. Le pido disculpas de manera pública si cree que me he metido con su condición de mujer, que nunca lo haría. Yo no soy machista", ha sentenciado Jaime Nava. Unas disculpas que Adara aceptada pero no valían para que no le nominara.