Si ha habido un concursante de Supervivientes que ha dado mucho de qué hablar, ese ha sido Ginés y sus historias de amor, y las peleas de su familia. Desde el primer momento el tiktoker ha acaparado la atención de todos los seguidores para conocer de cerca su historia sentimental, la cual él mismo explicaba a sus compañeros en Honduras aunque nada quedaba claro cuando Isabel Hurtado, su ex mujer, visitaba la playa y él sentenciaba que "si me da una segunda oportunidad, otros treinta años de matrimonio", algo que Isabel se creyó. Unas palabras que se quedaban en nada en el momento que volvía a ver a Yaiza, su novia, a quien defendía como su pareja asegurándola que había sido todo una "encerrona".

Ahora, Hurtado se ha sentado en el polígrafo de Sálvame Deluxe para contar su historia y revelar cómo ha vivido ella toda esta telenovela en la que los espectadores de Supervivientes, e incluso los concursantes, se han podido perder en algún momento. Ahora, Isabel ha relatado que a Ginés se le subió la fama a la cabeza y que era muy controlador con ella, incluso obligándola a elegir entre él y el trabajo.

Telecinco

Durante su entrevista, Isabel ha revelado que le desaparecieron 4.000 € de las cuentas que sospecha que se los quedó él puesto que en el momento en el que se dieron cuenta de que había desaparecido le echó la culpa a ella y, después, a sus hijas. Un dinero que sospecha que se pudo haber gastado en el alquiler de un piso en Sevilla de cuya existencia se ha enterado ahora. Eso sí, no analizó si había más movimientos extraños.

Telecinco

"Yo he tomado conciencia ahora de todo esto porque estaba muy centrada en sacar mi casa adelante", explicaba Isabel quien ha reconocido que no estaba enamorado de su ex sino que este le ha "manipulado psicológicamente, porque me ha amenazado con quitarse la vida cuando le decía que me iba a divorciar".

Una historia que ha emocionado a María Patiño: ‘’Te lo voy a decir de verdad, Isabel. Mira, aquí terminamos etiquetando a la gente, que si eras la cornuda de España, que si eras una consentidora. ¿Y sabes lo que tú hacías? Pues vivir la vida y tirar para adelante y tirar de tu familia. Tienes 52 años y tienes la oportunidad y la necesidad de seguir soñando, ¿Y sabes por qué? Porque la vida está hecha para soñar siempre en la vida, Isabel’’. Un discurso después del cual se fundía en un abrazo con Isabel.

Telecinco

En este sentido, Miriam, hija de Isabel y Ginés, aplaudía a su madre: "yo estoy tranquila porque se siente liberada". Sin embargo Isabel ha confesado que se sentía culpable porque "podría haberlo hecho mejor", un sentimiento que María Patiño quiso quitarle de la cabeza: "la teoría la sabemos todos pero cada uno en su casa lo gestiona como puede".