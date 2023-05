La perdición de David ha sido, precisamente, una prueba mítica del programa: 'las carreras de MasterChef'. Uno de los retos más exigentes y, sin duda, el que requiere de mayor velocidad. Dos equipos de tres aspirantes cada uno se enfrentan a tres cocinados. De cada grupo, el que más lento vaya, se bate en duelo con su homólogo contrario. De este desafío acaba sabiéndose quién abandona los fogones para siempre. Por un lado, Pilu y Jorge vencen a Camino; por otro lado, Ana y Claudia ganan a David. ¿El resultado? Un enfrentamiento final de lo más jugoso en el que ella resulta ser la ganadora.

Pero lo más fuerte de todo el programa vino en la carrera entre Ana, Claudia y David. Este último ha tenido muchos problemas para sacar adelante un steak tartar que se le ha complicado más de lo previsto y por la bronca que ha mantenido con una Samantha Vallejo-Nágera que no daba crédito ante la actitud de un aspirante que no ha podido con la presión de la prueba de eliminación.

A pesar de que le había echado tabasco desde el principio, la chef le recriminaba que tenía que estar mucho más picante: "Quiero que esté picante, que me diga cosas". Lejos de seguir sus indicaciones, David reconocía que ya le parecía que estaba lo suficientemente picante y que no le iba a añadir más. Algo que no le sentaba nada bien a la jueza: "La que estoy catando soy yo y la que soy jueza soy yo".

El aspirante obedeció la petición un poco molesto, pero sin cumplirla del todo. Cuando Samantha regresó a la cocina, David la intentó convencer asegurando que le había añadido "un poco más de salsa Perrins, pimienta y sal". Sin embargo, esto siguió sin gustar a la experta, que le pidió "más personalidad al plato, quiero que esté picante". El veredicto acaba enfureciendo visiblemente al concursante y sus compañeros de delantal blanco intentan suavizar la situación animándolo a remontar.

David, expulsado de 'Masterchef 11'

A pesar de que Samantha le explicaba que tan solo estaba intentando enseñarle, el aspirante ya estaba fuera de juego. Algo que llevaba a Pepe Rodríguez a reconocer que no entendía nada, pues veía como el aspirante se negaba a añadirle más picante por el simple hecho de que a él le parecía suficiente: "Para mí ahora creo que pica, me está ardiendo la boca". Tras bastidores, David reconocía estar estresado porque estaba siguiendo los pasos y no le estaba quedando bueno. Cuando Samantha regresa por tercera vez a su fila, sigue enfrentándose a ella: "es que a mi no me gusta el picante", le repite. Desde la galería se escuchan los gritos de apoyo al compañero, para que siga los consejos. Con enfado y replicando a la chef, vuelve a hacer el plato hasta que ésta le da el pase a la siguiente misión: "Me estresa saber que estoy haciendo los pasos bien y que no esté bueno".

Sin duda, tras el plato final, David iba a recibir, no solo la valoración de sus artes culinarias, sino también de su actitud: "No me ha gustado cómo te has puesto conmigo", decía Samantha, a lo que le recuerda la máximo en restauración de que "el cliente siempre tiene la razón". El aspirante se disculpa y se justifica por la frustración que sufría hacia sí mismo. Los profesionales le han perdonado el comportamiento, pero no el cocinado.

El resultado de la receta imperfecta de David acaba suponiéndole la expulsión de la edición número 11 de MasterChef.