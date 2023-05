Ha llegado uno de los momentos más emotivos para los concursantes de Supervivientes: el puente de las emociones. Después de casi tres meses, Artùr Dainese, que tampoco ha estado exento de polémicas y peleas con compañeros como Asraf, ha sido el primero en cruzarlo demostrando lo dura que ha sido su experiencia durante semanas en la Playa de los Olvidados, pero lo cierto es que ha sido aún más dura su experiencia vital fuera del concurso, y es que aunque en Instagram 'vende' una vida perfecta de viajes, glamour y grandes experiencias, el propio Artùr ha dejado claro en esta prueba que la vida no ha sido especialmente benevolente con él.

Sin duda, lo que más echa de menos es a su familia: "Si la gente ha seguido mi concurso saben que mi familia es lo mejor de todo". "Para mí, el hogar es algo que aquí estoy valorando cada vez más, donde puedo estar tranquilo: ver a mi madre, estar con mi abuela...", relataba. Sin embargo, su pasado en Ucrania no ha sido precisamente feliz, y parece que el futuro, dada la situación en su país, es bastante negro: "Tenía otro hogar en Ucrania que me han quitado", sentenciaba Artùr, quien ha recordado a su tía y su primo que murieron hace dos años por el covid. "Ahora que empezó la guerra, no sé si podré volver, pero espero que algo cambie cuando salga de aquí", señalaba esperanzado.

Mediaset

Al dar otro paso en el puente de las emociones, tras su experiencia durante semanas en la Playa de los Olvidados, ha quedado al descubierto el duro pasado familiar que ha tenido, marcado por el abandono de su padre: "Me ha tocado muchas veces estar solo en esta vida", afirmaba, y más tarde añadía: "No tengo rencor. Hablando de mi padre, he tenido rencor, porque me dejó solo con mi madre. Cuando era pequeño estaba muy cabreado. He tenido rencor, pero ahora ya no tengo más". A pesar de ello, ha conseguido trabajar en esa desconfianza hacia la gente que le embargó durante años y por la que no ha podido entablar muchas relaciones: "Es algo que tengo en el corazón y la cabeza. Soy muy desconfiado, pero el concurso me está enseñando que tengo que fiarme de la gente, me ha dado mucho". "En mi vida pasaron muchas cosas que me han hecho así. No me fío de la gente que tengo en mi entorno, sólo tengo un amigo desde hace años, y pienso que si tienes más de cinco amigos no son de verdad", afirmaba.

Poco antes de terminar, Laura Madrueño, que también ha revelado lo peor de trabajar en 'Supervivientes, le dijo que podía pedir perdón a quien creyera que podía necesitarlo, y eligió a su madre por una sencilla razón: "Pido perdón a mi madre. Muchos años, algún tiempo, no he estado presente. Nunca sabes qué va a pasar mañana. Fue lo que pasó con mi primo y con mi tía, pasé poco tiempo con ellos. Murieron de covid en Ucrania. En una semana perdí a mi primo de 29 años y a la semana siguiente a mi tía. Quiero hacer de todo para estar siempre con mi familia. Quiero estar siempre con ellos, estar muy tranquilos y disfrutar de la vida sin pensar qué es lo podría haber pasado", aseguraba.