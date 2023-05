Miles de seguidores de Eurovisión acudieron el sábado 13 a Liverpool para presenciar la final del popular concurso de canciones, pero ¿dónde se celebrará el año que viene?

Por lo general, el país que gana Eurovisión acoge el certamen al año siguiente, a menos que el país ganador no pueda hacerlo. El año pasado, la Orquesta Kalush de Ucrania ganó el trofeo. Sin embargo, el concurso no pudo celebrarse en Ucrania debido a la guerra con Rusia. Por ello, el Reino Unido, que quedó segundo en 2022, organizó el festival este año.

Dominic Lipinski Getty Images

La ganadora de Eurovisión 2023 ha sido la sueca Loreen, que el sábado recibió su trofeo en el M&S Bank Arena de Liverpool. La cantante ha hecho historia al ser la primera mujer en ganar dos veces el concurso. Esto significa que el concurso se celebrará en Suecia en 2024, el país de origen de la leyenda de Eurovisión Abba. Además, el año que viene se cumplirá el 50 aniversario de la victoria de Abba en el certamen.

En 1974, Abba ganó Eurovisión con su éxito Waterloo. El cuarteto sueco formado por Agnetha, Benny, Bjorn y Anni-Frid alcanzó el estrellato mundial. Aún no se sabe en qué parte de Suecia se celebrará el concurso - en años anteriores en los que Suecia ha sido anfitrión, ha sido en las ciudades de Estocolmo, Malmo y Gotemburgo.

'Eurovisión 2024': ¿En qué ciudad se va a celebrar?

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La capital de Suecia, Estocolmo, es una candidata probable. Estocolmo ha sido sede de Eurovisión tres veces antes (1975, 2000, 2016) en el Globe Arena (ahora llamado Avicii arena, en honor al difunto DJ sueco Avicii, quien murió en 2018).Sin embargo, el evento ha tenido lugar antes en Malmö y Gotemburgo.

'Eurovisión 2024': fecha

Estocolmo

Eurovisión siempre se lleva a cabo en mayo, por lo que podemos hacer algunas conjeturas sobre cuándo podría ser exactamente Eurovisión 2024. Lo más probable es que la gran final se lleve a cabo el 18 de mayo de 2024.

La razón de esto es que esa semana es una de las pocas semanas de mayo de ese año que no se ve afectada por otros grandes eventos, como las semifinales de la UEFA Champions League el 30 de abril y el 1, 7 y 8 de mayo; la Final será el 1 de junio; de la UEFA Europa League – semifinales el 2 y 9 de mayo.

'Eurovisión 2024' para España: novedades en 'Benidorm Fest'

RTVE

La dirección de Contenidos de RTVE ha publicado las bases del Benidorm Fest 2024, la preselección para elegir la canción que representará a España en la 68ª edición del Festival de Eurovisión. Según se recoge en las bases, el plazo para enviar las candidaturas para la tercera edición del certamen va del 16 de mayo hasta el próximo 10 de octubre.

Según ha explicado la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, la decisión de adelantar la publicación de las bases en esta tercera edición tiene como objetivo dar más tiempo para la presentación de candidaturas por parte de los aspirantes a competir en el certamen, que en solo dos ediciones se ha convertido en todo un éxito.

Como en las pasadas ediciones, se aceptarán no solo candidaturas ‘cantante+canción’, sino también las canciones que aún no tengan cantante que las interprete. Las canciones deberán ser originales y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2023. Tal y como se especifica en las bases, una vez terminado el plazo de envío de candidaturas, RTVE seleccionará un máximo de dieciséis participantes y seis suplentes.