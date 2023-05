Jaime Nava ha terminado ya su paso por Supervivientes. El ex capitán de rugby ha pasado por momentos muy duros en el reality después de haber estado tanto tiempo aislado con Artur en la Playa de los olvidados, el concursante volvía de nuevo en la reunificación pero la convivencia no le sentaba bien y sus compañeros volvían a señalarle para ponerle en la palestra, lo que finalmente acabó con su concurso.

Él ha sido el último expulsado y, antes de viajar a España, ha tenido una última conexión con el plató en el que ha dado un repaso rápido a cómo están las cosas ahora mismo en el concurso, hablando del tonteo de su 'brother' Artur Dainese con Adara Molinero, el cual no ve que llegue a nada serio, y de cómo le ha cambiado el cuerpo en estos tres meses de total supervivencia.

Y lo primero que se ha revelado ha sido el peso que ha perdido y es que mientras que él pensaba que había perdido 17 kilos, le sorprendía que la cifra exacta eran 18,3 kilos. "¡Casi 20 kilos!", apuntaba, "yo no peso esto desde que tengo 12 años". Una confesión que explicaba el shock que había tenido al verse al espejo y que le rompió entre lágrimas. "Lo del espejo no sabéis lo que fue... os juro por lo que más quiero en este mundo, mi hija Jimena, no sabéis el impacto que es verte después de tres meses porque tú eres consciente de que habrías cambiado pero no pensé tanto. Sobre todo por verme así de castigado".

A pesar de todo, el deportista ha agradecido al programa la aventura: "me ha servido para conocerme a mi mismo, ha sido lo mejor que me ha podido pasar". Finalmente, se ha mojado revelando quién quiere que gane esta aventura, una opción que no ha sorprendido: Quiere que gane Artur.