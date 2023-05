El culebrón de Ginés, Yaiza y Miriam sigue adelante. Después de la salida de Ginés de Supervivientes, y de que Miriam dejara claro que no puede estar cerca de su padre debido a la situación de estrés que le ha generado todo lo ocurrido con él durante estos meses y todo lo revelado sobre Yaiza, la situación da para más. Ginés y Miriam pudieron hablar en directo en el plató en la pasada gala en una conexión telefónica que le rompía pero que terminaba con Miriam pidiéndole espacio. Ahora, Ginés ha revelado que ha intentado ponerse de nuevo en contacto con ella sin éxito: "no me coge el teléfono y le escribí un WhatsApp", explicaba a Ion Aramendi a quien le ofrecía leer la respuesta de la defensora. "A día de hoy no me apetece meterme en todo esto porque bastante mal lo he pasado ya. Haz tu vida y yo haré la mía", leía Ion.

Para Ginés, este distanciamiento tiene un claro motivo y no tiene que ver con lo que él haya podido hacer: "está siguiendo unas pautas que la está manipulando", respondía Ginés quien señalaba seguidamente a la supuesta culpable de esta situación: Marina Navarro, defensora de Artur y representante de profesión. "Me parece muy bien porque estás sacando tajada de esto", le increpaba Ginés. "El que era el concursante soy yo, de hecho tengo todavía el contrato. Estás sacando tajada y ahora me pintas como el malo de la película".



Sin embargo, Marina se defendía rápidamente negando que ella sea la representante de Miriam sino que había forjado una amistad con ella: "si yo en algo he intermediado aquí ha sido cuando vi a tu hija llorando en el hotel. Sólo he intermediado positivamente para que podáis hablar y arreglar las cosas porque ella me ha dicho que te quiere pero está dolida, y te lo he dicho. Para mi Miriam ni es trabajo ni es negocio, a lo mejor para ti sí. Lo estás demostrando y me sabe muy mal".

A pesar de las explicaciones, Ginés seguía señalándola a ella como culpable. "Estuve hablando con su pareja y ella está enfadada pero lo entiende", explicaba el tiktoker poniendo de relieve que Sandy, pareja de Miriam, había entendido las cosas mejor que su hija. "Yo te digo que sigas pero cuanto más fuerte luchéis, más fuerte me vais a hacer".

"No intentes meterme en un sitio que no estoy", se defendía Marina quien le invitaba a coger un AVE para arreglar las cosas con su hija, "aunque esté dolida, te abrirá la puerta". Sin embargo, Ginés reiteraba que no le cogía el teléfono, segundos antes de que Marina recibiera un mensaje de Miriam: "no estoy viendo el programa, ¿qué ha pasado? a mi no me ha llamado nadie", leía. "El mensaje está aquí, no me lo invento", señalaba Ginés. "¿Es tu móvil o el de Yaiza?", preguntaba Marina acusando además a Yaiza de haberle dicho esta teoría a Ginés en publicidad.

La pregunta no gustaba nada a Yaiza haciendo que estallara contra ella en el plató: "¡Olvídame! Déjate de meterme basura tú. Que hables con él que está aquí para que se defienda él, ¡qué me dejes! ¡que me olvides!", gritaba Yaiza. Un ambiente con el que ironizaba Ion Aramendi para despedir el programa.