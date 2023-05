La relación de Miriam Corregüela y su padre, Ginés, está en 'stand by'. La que fue su defensora en el plató de 'Superviventes' decidió no hacer acto de presencia en el programa 'Tierra de Nadie' en el regreso de su padre. En su lugar, su hermana Laura y sus abuelos fueron los que recibieron al ex superviviente y le pusieron al día de todos los enfretamientos que habían tenido con Yaiza, su pareja, durante su ausencia. "Ha hecho daño a todo el mundo. Cuando tú veas todo tranquilo, ojalá bajes del mundo de Yupi y pongas los pies de la tierra. Yo no quiero con ella ningún trato pero estaré ahí cuando te caigas", le decía Laura, emocionada. Algo que parece no haber afectado a Ginés, que horas después reaparecía en público junto a su novia, de lo más acaramelado.

Miriam no estuvo presente en el plató pero sí lo hizo días antes en 'Conexión Honduras'. Allí, entre lágrimas de impotencia, ya le expresó a su padre lo mal que lo había pasado toda la familia. Fue entonces cuando Ginés comentó que él a sus hijas se lo perdonaba todo y que estaba dispuesto a hablar con ella cuando regresase de Honduras. Pues bien, el tiktoker lleva más de 48 horas en España y aún no ha llamado a su hija.

"A mí ni me ha llamado y no se lo voy a coger", dijo Miriam dejando claro que su padre no se ha puesto en contacto con ella. "Así es él, cada uno se retrata", añadió. Pero Miriam no parece sorprendida por la no llamada de su padre: "Nunca llama y siempre está en su mundo".

Miriam critica las declaraciones de Ginés sobre los preservativos

La hija de ex supervivientes no estuvo en el programa pero siguió en directo la intervención de su padre. Miriam califica su paso por plató de "patético" y considera que no se portó bien con su abuelo, que estaba muy emocionado. "Estaba en su mundo como siempre, mirando a Diego en lugar de atender a lo que tiene que atender", sentenció Miriam a las cámaras de 'Sálvame'.

Pero sin duda lo que más ha criticado Miriam, han sido las palabras de su padre sobre el uso del preservativo. "El preservativo se come el gusto, no me gusta y lo he usado poco", dijo Ginés. Un comentario que no ha gustado nada en redes sociales y al que su hija también ha reaccionado. "Vergüenza es la única palabra que me sale de dentro. Gracias a que hay métodos de ese tipo se evitan problemas de transmisión sexual y posibles embarazos no buscados", publicó en sus stories de Instagram. En su perfil de TikTok añadió: "Creo que con ese comentario no estuvo acertado porque un preservativo es algo que se tiene que usar y creo que se le tiene que dar voz a eso porque cada vez son más jóvenes los que experimentan con su cuerpo y están en su derecho de hacerlo, pero usando una precaución".