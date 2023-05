Nieves ha entrado en ‘First Dates’ de la mano de su nieto y no ha dejado indiferente a nadie. Es una mujer muy ardiente y llena de alegría. Ha tenido un pequeño apuro con uno de sus tacones rojos, pero se ha directa a Matías y le ha soltado “estás como un tren”. A Carlos Sobera también le ha piropeado, pero el presentador ha sentido que con Matías no tenía rival “yo soy una pistolita, él es un cañón”.

Alberto define a su abuela como “una súper abuela en todos los sentidos” y es que Nieves no se pierde un plan y las lías pardas cada vez que sale con su nieta en día de chicas. Le gustan los chicos más jóvenes. Su última pareja tenía 58 años y les encantaba salir a bailar. Nieves es mucha Nieves y asegura que cuando era joven siempre llamaba la atención “Menuda rubia”.

Alberto ha confesado no haber tenido ninguna relación estable porque siempre ha asido más de "experimentar y de tener amigas". Se ha definido como un "pichabrava". Eso sí, su abuela tiene que darle el visto bueno, si no, olvídate de Alberto.

Alejandra, la cita de Alberto, se ha presentado como una chica muy empalagosa en pareja “me encanta dar abrazos”. Al ver a Nieves en la barra, se ha extrañado un poco, pero al hablar con ella ha descubierto a una señora encantadora con la que tenía muchas cosas en común y se ha olvidado de todo. Carlos Sobera ha interrumpido la conversación de las dos mujeres y Nieves le ha dicho que le parecía una chica estupenda para su nieto, algo que a ella le ha sorprendido muchísimo.

Las citas de Alberto y Nieves en 'First Dates'

Heliodoro, la cita de Nieves, se ha presentado como un tipo que vive solo pero que siempre está comiendo en casa de unos y otros “en la cocina tengo mano para abrir las latas de fabada”. La primera impresión de la soltera ha sido “regulín, regulán”, pero ha querido saber más de él y ha descubierto que también le gustaba mucho bailar, y que fuera una persona muy activa.

Jugando al Rasca del Amor, Alberto le ha contado a Alejandra que nunca se había enamorado, y le ha lanzado alguna indirecta sobre sus posibilidades para ser su primera pareja. En el fotomatón, ha pisado el acelerador y la ha besado apasionadamente. Estaba nervioso porque no sabía si iba a ser correspondido, pero ha respirado tranquilo porque a la joven le ha gustado el momento Titanic y le ha dicho que sí a una segunda cita.

Helio y Nieves no han esperado a la decisión final para confesarse que se lo estaban pasando estupendamente y planear su próxima quedada “hoy no me puedo quedar, pero vengo otro día a Madrid y nos vamos a bailar”. Los solteros han estado muy cómodos juntos, se han gustado y han sentido ganas de seguirse riendo de los puntos del soriano.