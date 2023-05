María Patiño está muy molesta con Ginés Corregüela y Yaiza Martín y así se lo ha hecho saber a la pareja. Los ex 'Supervivientes' se han sentado por primera vez juntos en el plató de 'Sálvame'. La pareja acudía al programa para someterse a un test de compatibilidad y para sorpresa de todos los colaboradores parecen estar hechos el uno para el otro. Ambos tienen los mismos planes de futuro y entre ellos está retomar la relación con las hijas de Ginés.

El 'rey de los bocadillos' visitó el Deluxe, donde habló sobre su relación con Yaiza, un romance que le ha enfrentado a algunos de sus familiares, como su hija Miriam. "Nunca he dicho nada malo de mi familia y nunca le he faltado el respeto a mi mujer", dijo el tiktoker a María Patiño en el programa. Días después Yaiza hablaba sobre la intervención de su pareja y contaba que no le gustado nada el trato que recibió, sobre todo por parte de la presentadora.

Captura TV

María Patiño, molesta por las palabras de Yazia, se ha guardado lo que pensaba de la pareja hasta tenerlos delante. "Me molestó muchísimo que Yaiza dijese aquí que habíamos tratado a Ginés como su estuviésemos en una carnicería cuando creo que a pesar de sus palabras se le dio su sitio y se le escuchó", ha comenzado diciendo la presentadora. Sin cortarse y visiblemente enfada con la pareja añadía: "Bienvenidos a esta carnicería porque creo que les va la marcha y les gusta mucho corta y comer chorizo".

Apoyando las palabras de la presentandora, los colaboradores sentenciaron que ni son carniceros ni hubo ninguna carnicería contra Ginés.