Ginés Corregüela ha vuelto a emocionarse, y lo ha hecho al enfrentarse de una vez por todas a sus principales polémicas en 'Sálvame'. El jienense ha querido sentarse en el programa de Telecinco para aclarar todos los problemas que le persiguen desde que fuera expulsado de 'Supervivientes', y uno de los que más le quitan el sueño es su relación con Yaiza. A pesar de que se sometió a un test de compatibilidad en directo y de que se ha mostrado de lo más enamorado de su chica, hay algo que no le permite avanzar con ella todo lo que le gustaría, y eso es, sin duda, su enfrentamiento con sus hijas, especialmente con Miriam.



Laura, una de las dos hijas de Ginés, quiso llamar en directo para aclarar su relación con su padre y con la novia de éste, pero principalmente para desmentir que se lleve mal con ellos: "Sabes que te quiero mucho, papá. Mi hermana piensa de una manera por sus vivencias, pero yo nunca pensaré que eres mal padre porque a lo mejor no has sido como mamá, de estar ahí cuando me pasa algo como una madre, pero sé que das la vida por mí", señalaba ya emocionada desde el principio de la llamada, algo que también hacía brotar las lágrimas en los rostros de Ginés y Yaiza.

Mediaset

La joven señalaba que, aunque sabe que no es demasiado cariñoso, para ella "es el mejor padre del mundo" a pesar de sus errores porque "todo el mundo se equivoca". Aun con todo lo que han sufrido, Laura no dudaba en tender una mano a ambos, arrojando algo de luz al final del túnel: "Yaiza ha hecho daño a mi hermana y a mi familia, solo les pido que desmientan cosas que son mentira porque están haciendo mucho daño. Si Yaiza hace feliz a mi padre, si tengo que hablar con ella, hablaré con ella", decía.

Ginés no podía evitar llorar al lado de Yaiza, y reconocía que había cosas que había hecho muy mal en su relación con Isabel, la madre de sus hijas, pero que necesitaba avanzar y rehacer su vida. Lo único que les pide a sus hijas es que respeten su relación con Yaiza, pero mientras Laura parece dispuesta a correr un tupido velo y empezar de cero para recuperar su amistad con Yaiza y el cariño de su padre, Miriam es la más reticente, algo que al ex superviviente le pesa mucho porque, según dice, "la he llamado tres veces y ella ha dicho que no me quiere coger el teléfono", a lo que se suma lo peor: "En un directo con Diego, le dijo que a él le invitaría a su boda, pero a mí no sabía. Como padre, eso me está consumiendo".

Mediaset

Ginés no dejó desprotegida a su ex, Isabel, en su divorcio

El ex superviviente también ha tenido que aclarar algunas 'mentiras', según él, que se han dicho. Era María Patiño, que se enfadó y fue muy dura con él en un momento de la tarde, la que quería que Ginés aclarara en directo si había dejado 'en la estacada' a su ex: "Isabel, según tengo entendido, cobra 70o euros, le dejas la casa para que la disfrute sólo 4 años y encima le pides que devuelva el coche cuando lo necesita para trabajar. Entiendo que tus hijas, que tienden a proteger ahora a su madre porque es la víctima o 'la engañada' en esta situación, sienten que está desprotegida económicamente por el que fue su marido".

Ginés aclaraba todo sin problema: "Ahora es muy fácil hacerse la víctima", empezaba diciendo. "Con el follón (del divorcio), decidimos arreglar las cosas en el sofá de casa. En un principio, Isabel dice que se queda con el coche y le digo que vale. A la semana me dice que no puede pagarlo". Aún así, ella sigue usándolo: "Yo sigo pagando la letra del coche, que me quedan 10 años todavía", añadía antes de intentar dejar cristalina la situación: "Decimos luego que qué va a pasar con la casa. Decimos los dos de venderla, aunque no nos gustaría, porque quiero que el día de mañana sea de mis hijas que si pasa lo que sea la tengan. En un principio decidimos que ella se quede 2 años, pero luego le digo yo que se quede 4, y el poco dinero que hay en el banco decidimos partirlo". Unas palabras con las que Ginés ha intentado que se entienda mejor su situación.