La gala de 'Supervivientes' de este jueves vino con cambios, y no sólo por la sustitución de Jorge Javier Vázquez por Carlos Sobera, sino también porque el programa anunció novedades en su dinámica. Hasta por sorpresa volvió Lara Álvarez. Sin embargo, estos cambios empezaron nada más arrancar el show, y es que cuando en cada gala el presentador lo primero que hace es salir, saludar al público, hacer un pequeño resumen de lo que se verá en la gala y presentar a los colaboradores del plató, la de este 25 de mayo era un poco más especial, y hubo un pequeño cambio en el que Carlos quiso hacer un inciso para mandar un mensaje a su madre.

¿Y por qué Carlos quiso que su progenitora fuera la protagonista de ese minuto? Pues ni más ni menos porque la mujer cumplía una edad muy especial: "¡Atención! Hoy es 25 de mayo y mi madre, María Asunción Prado García, cumple la barbaridad de 96 años", dijo el presentador, que sorprendía a todos con la cifra, cerca del siglo. Alucinados, todos los presentes arrancaron en aplausos y vítores para la mujer mientras él intentaba hacerse oír entre los clamores para terminar su mensaje: "Felicidades, mamá, de todo el equipo de 'Supervivientes'. ¡Te quiero! Ay... las madres", terminaba, en una noche bonita pero tensa entre el preocupante estado de salud de Manuel Cortés o el polémico distanciamiento entre Adara y Asraf.

Carlos se mostró muy emocionado por poder darle ese minuto de gloria a su mami, con el que dejaba claro que siempre que sale en la tele está pendiente de su hijo, y no se pierde ni un programa. Pero no fue la única felicitación que recibió la mujer: poco antes de empezar la gala, Carlos publicaba un post en Instagram con una foto junto a ella y un precioso mensaje: "Hoy cumple mi MADRE, Asun, 96 años. No hemos podido estar juntos, pero a través de la tele nos conectamos. La quiero tanto... ¡feliz cumpleaños, mamá!".

Carlos Sobera Instagram

Carlos Sobera es uno de los rostros más queridos de Mediaset, y se demostró con la cantidad de comentarios y 'likes' que recibió en su publicación: Carlota Corredera, Joaquín Prat, Raquel Mosquera o Jorge Pérez demostraron su cariño con sus 'me gusta', mientras que Marta Hazas o Irma Soriano quisieron felicitar a la mujer por escrito. "¡Feliz Cumple, Asun! ¡Y a toda la familia, afortunados! ¡Pero qué maravilla!", escribía la presentadora Elsa Anka.