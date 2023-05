El distanciamiento entre Adara Molinero y Asraf Beno cada vez es más patente en 'Supervivientes', y es que a pesar de que empezaron siendo muy amigos y entablaron muy buena relación en el concurso, y se consumó tras los polémicos insultos protagonizados por Yaiza hacia el novio de Isa Pantoja, ahora, sin embargo, todo se está yendo al traste... y tras el feo detalle de ella al ganar una pizza y no compartirla con Asraf, algo que también ha sido muy criticado, la culpa de su última bronca la han tenido unos cangrejos. Hace unas noches, algunos concursantes decidieron cocer y comerse algunos, y no contentos con no avisar a Asraf (algo que podía haber hecho su amiga Adara), dejaron las cáscaras a la intemperie y al día siguiente se las encontró él en la arena llenas de hormigas y moscas. Él mostró su enfado, ella se lo quitó de encima como pudo y la cosa ha ido a más con un feo gesto que Adara ha tenido en las últimas horas.

A la tensión con su compañero, Adara tuvo que sumar la salida de Jonan Wiergo tras pedir la nominación. Unos días que ella ha pasado muy mal, y hasta se derrumbaba al ver que no tenía al que ha sido uno de sus grandes apoyos. En ese momento, Asraf, intentando un acercamiento con ella, se acercó a consolarla poniéndole una mano en el hombro, para acto seguido tener ella el criticado gesto en redes sociales: se apartaba con desdén para después añadir: "Que no quiero que me consuele una persona que no es sincera".

Momento en el que Asraf consuela a Adara mientras llora en ’Supervivientes 2023 Mediaset

Tras esto, las redes han ardido contra ella. Muchos se preguntan incluso si se está 'cargando' su paso por el concurso ella sola, y es que no entienden que, a pesar de las broncas, Adara dijera que iba a seguir hablándole y tratándole como siempre, para después actuar de esa manera. "Me quedo muerta", "Es más mala que un dolor", "Otra mala contestación de Adara hacia Asraf cuando ha ido a consolarle… no entiendo nada esa inquina que parece que tenga ahora" o "Sabemos que siempre haces lo mismo: te unes a alguien para luego apuñalarlo, estabas con él y ahora te molesta. Lo de siempre, falsa" han sido sólo algunos de los comentarios que los telespectadores han vertido en Twitter.

Mediaset

Precisamente esta semana, Adara está nominada junto a Artur, Bosco... y también Asraf. ¿Quién será el siguiente en volver a España?