Rafa Castaño ya forma parte de la historia de la televisión. Tras cientos de programas intentándolo consiguió hacerse con el bote a lo grande: acertando las 25 palabras del tirón en la primera vuelta, sin dejar siquiera concursar a su rival, Orestes Barbero, zanjando así un duelo de 197 programas entre ambos.

El sevillano ha confirmado que aún no ha recibido los 2.276.000 euros ni los espera hasta dentro de un largo tiempo: "Antena 3 tarda unos meses en ingresártelo". Así que las inversiones del campeón tendrán que esperar un tiempo: "De momento voy a estar un mes tranquilo".

Dos meses después de que Rafa se llevara el bote de 'Pasapalabra', recordamos cómo se vivió ese momento desde dentro gracias a una declaraciones del guionista Borja Pérez a La Ventana de la Cadena Ser. Borja desmiente los rumores de que se organizó un rosco demasiado fácil para que Rafa Castaño ganara, asegurando que todas las pruebas se crean con los mismos parámetros y que no se sabe a qué concursantes van destinadas. "El rosco que ganó era uno más para nosotros. Buscas palabras más difíciles que otras", ha explicado. "Cuando se elabora siempre intentas que sea de la misma dificultad. Al final sabes que están a punto de acertarlo porque muchos días se quedaban a una palabra", ha subrayado el guionista.

Para el guionista, la clave del concurso es que todo el mundo puede jugar desde casa. "Evidentemente, no se puede acertar las 25 palabras porque eso está reservado para los grandes concursantes, pero sí se pueden hacer 17 o 18", afirma. Borja comenta que esta noche 'Pasapalabra' reinicia el programa; dos nuevos concursantes se enfrentarán a un nuevo rosco de 25 palabras por un bote de 100.000 euros. "Ayer fue 'Pastapalabra y hoy vuelve a ser 'Pasapalabra'", ha ironizado Carles Francino.

💰 2.272.000 EUROS 💰



Así ha sido el momento en el que @Rafael_Castano se hace con el mayor bote de la historia de #Pasapalabra.



Puedes verlo al completo aquí. ▶️ https://t.co/3NrHbhYSrs#PasapalabraBote pic.twitter.com/hM9yyxlNZK — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 17, 2023

El futuro de Rafa con el bote de 'Pasapalabra'

"Lo invertiré de manera tranquila, bien pensada, invertiré con cabeza y con paciencia, porque al final soy relativamente joven", explicó Rafa tras ganar el bote. Su trabajo anterior consistía en pasar todo el día estudiando para conocer las preguntas más difíciles del programa. "Todavía tengo el tic de ir y ponerme a estudiar con el móvil, porque es lo que he estado haciendo durante el último año", admite. De momento, lo único que hemos sabido es que se ha retirado en Sevilla para trabajar en su librería y "vivir tranquilo".