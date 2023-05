En el último reto de la noche del programa 19 de 'Masterchef', entró en plató Yong Wu, chef de Ikigai, restaurante japonés de Madrid con un sol Repsol. Y como no podía ser de otra manera, la prueba giró alrededor de la comida asiática, más concretamente en la elaboración de diferentes gyozas. Todo ello, además, con la complejidad de una prueba por batallas, donde los aspirantes se enfrentan de dos en dos: el que gane sube a la galería salvado, el que pierda, tendrá una nueva oportunidad frente a otro compañeros.

Qué bonito ver cómo mira @lluismchef11 a Yong Wu con admiración y respeto. ¡Súper invitado el de hoy! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/CWN5flbBVZ — MasterChef (@MasterChef_es) May 29, 2023

Lluis y Claudia protagonizaron la primera batalla de expulsión de 'Masterchef'. Mientras Jotha y Ana esperaban su turno para entrar en acción. Desde el inicio se vio a la italiana un poco perdida, trabajando a rebufo de su compañeros, sin saber 100% cómo hacer la gyoza. Y le pasó factura a la hora de utilizar la vaporera. "¿Cómo se cuece?", preguntó Claudia. Incluso llegó a sacar su lado más seductor para intentar sonsacarle información a Yong. Pero Jordi evitó que el chef invitado cayera en sus redes. El resultado fue que Claudia metió la masa de la gyoza en la vaporera pero sin rellenar, lo que dificultaría al máximo su montaje posterior. Antes de la valoración, la aspirante italiana reconoció que fue una prueba "muy difícil por no saber los pasos". "Me hubiera gustado hacerlo mejor pero todo no se puede. He dado todo lo que podía dar", reconoció.

Yong Wu ha acabado escupiendo el bocado de la primera gyoza de Claudia. No se ha andado por las ramas a la hora de criticar el plato: "Voy a ser leve. Es un asco". Pepe se ha limitado a decir que "no hay relleno, no hay masa", mientras que Samantha ha criticado la actitud general de la aspirante. "Aquí hay mucha actuación y poca cocina", ha comentado la jueza. "¿Cómo?", le ha preguntado Claudia. "Lo que has oído", sentencia Samantha, "mucho show". "Claudia, esto es la mayor cura de humildad de la vida, hazme caso. Aquí es donde aprendes a ser humilde de verdad", ha concluido Terelu, que también ha sido invitada al programa.

Felicidades a @lluismchef11 que ha luchado y se ha salvado de la eliminación #MasterChef pic.twitter.com/kjmdHf61D8 — MasterChef (@MasterChef_es) May 29, 2023

Lluis se ha impuesto en este primer duelo y a continuación le ha llegado el turno a Jotha, por elección de Claudia. Claudia encontró refugio en Jotha al entrar en el concurso, quiso forjar una amistad, pero el problema es que Jotha no ha venido a MasterChef a hacer amigos y lo ha dejado muy claro desde el principio con sus comentarios sin filtro y sus retorcidas estrategias. En el último programa, ambos tuvieron que jugársela en la prueba de expulsión: un clásico, los duelos.

Durante la prueba, Jotha hizo algún que otro comentario bastante frío que desestabilizó a la que pensaba que era su amiga. Para él, la palabra amistad va más allá de una convivencia de dos meses. Al final del reto, Claudia se rompió y se sinceró con los jueces después de un mal plato: "Me he puesto nerviosa escuchándole, dice que los amigos los tiene fuera. Para mí él si es un amigo. Ya no quiero justificar nada. Ha dicho que le da igual que me vaya".

Jotha no mostró ni una pizca de arrepentimiento e hizo alusión a su faceta de actriz. "Estaría bien que le dieran un Goya, porque menudo papel que se monta", soltó. El aspirante leonés dio su opinión al respecto, asegurando que para él las amistades se demuestran fuera y que ya veremos qué pasará entonces.

Se han enfrentado a otra gyoza, esta vez a la plancha. Jotha no había comido ni cocinado gyozas en la vida y aún así ha ganado a Claudia. La italiana ha presentado una gyoza con apariencia de empanadilla, salsa muy líquida y relleno insuficiente que, además, tenía champiñones en vez de setas shiitake. Jotha tenía un mejor relleno y Claudia una mejor masa, pero al final ha sido él quien ha podido subir a la galería con el resto de sus compañeros.

Claudia, expulsada de ayer de 'Masterchef 11'

Su última contrincante ha sido Ana, que tampoco había preparado antes ninguna gyoza. Eso sí, no ha sido impedimento para ella. Su gyoza hervida no se parecía a la del chef Yong Wu, pero, como dice Pepe, te la comerías. Con Claudia, sin embargo, no han sido tan positivos. Su plato estaba en forma entre el canelón, la gyoza y la croqueta, mientras que el relleno estaba pasado y no tenía cebollino.

"Tu última gyoza tenía varios fallos. Era claro que el relleno había que cocinarlo dentro de la gyoza y las tres veces lo hemos hecho cociendo previamente. El aire no estaba técnicamente bien ejecutado y en el caldo había mucha cantidad de líquido, lo que ha provocado un caldo más insípido, muy ligero, que no era el necesario para esta prueba", ha resumido Jordi antes de dar el veredicto final. Claudia ha dicho adiós esta noche al programa y se ha convertido en la última expulsada.

"Una no puede hacer como que no es madre y una separación tan radical es muy dura" @claudiamchef11 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/Yqrk1aw1JK — MasterChef (@MasterChef_es) May 29, 2023

"'MasterChef' es una supervivencia al límite porque hay muchos factores que entran en juego. Yo sabía que para mí el reto más grande era gestionar la parte más emocional del cocinado porque soy una persona, tanto para lo bueno como para lo malo, fogosa y emotiva. Hay que ser muy frío para que lo personal no te afecte al cocinado", ha explicado Claudia.