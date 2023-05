Ana María Aldón y Alexia Rivas volverán a Supervivientes. Durante una semana las dos ex concursantes se convertirán en los fantasmas del pasado de esta edición, una figura que ya han encarnado Tony Spina, Miriam Saavedra y Oriana Marzoli, quien podría querer volver al concurso. Así lo ha anunciado Carlos Sobera este martes en Tierra de Nadie, después de la salida de Manuel Cortés del concurso por problemas médicos.

Las dos ex concursantes acogían la noticia con gran entusiasmo, y es que el paso por el concurso fue clave para la vida de las dos ex concursantes, lo que hacía que Alexia incluso saltara de alegría en el plató cuando por fin se desvelaba la gran noticia. "¡Me quiero tirar del helicóptero!", decía Alexia Rivas y es que ella no pudo en su edición en la que pasó una gran parte del concurso 'olvidada' en un barco.

"Hace dos años venía de una época muy mala, tenía un futuro incierto y gracias a este programa se me ha visto cómo fui y me han salido muchas oportunidades. Le estoy muy agradecida", aseguraba la periodista. Una reacción que el plató le aplaudía. "Yo estoy super feliz porque me quedaron cuentas pendientes con un cocotero para ajustarlas... todos los días le rezaba para que se cayera un coco y nada", bromeaba Ana María Aldón que recordaba que ella "no tenía el propósito de ir" pero su paso por la selva le cambió la vida. Ahora ambas volverán durante una semana.