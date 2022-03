Ana María Aldón revela cuál es su verdadera prioridad. Después de que DIEZ MINUTOS publicara EN EXCLUSIVA cuáles son sus planes de futuro, la esposa de Ortega Cano continúa con sus quehaceres diarios tras confesar la grave crisis que atravesaba su matrimonio con el torero. Durante una de sus salidas de su casa de Madrid, Ana María negó que estuviera pensando en el divorcio y aseguró que ella estaba bien. De esta manera, la colaboradora, que el pasado fin de semana acudió con José al bautizo de la hija de unos amigos, corroboraba las palabras del diestro quien, horas antes, le había enviado una declaración de amor ante los medios asegurando que "estaba enamorado hasta las trancas". "Ha sido muy bonito", afirma.

En el vídeo de la parte superior, Ana María, que continúa compartiendo planes con Ortega Cano a pesar de sus problemas, asegura que no está pendiente de todo lo que se dice sobre ella y tiene claro desde dónde contestará si decide hacerlo. "Si tengo que contestar lo haré desde el programa donde trabajo", asegura en referencia a su puesto como colaboradora en 'Viva la vida'. Además, la esposa de Ortega Cano deja clara cuál es su prioridad en estos momentos. ¿Su marido? ¿Sus hijos? Ella misma te lo cuenta si le das al play en el vídeo.

Gtres

En el vídeo, Ana María asegura que está dispuesta a contestar a Lequio que la ha acusado de diva y que lleva días criticando su actitud desde 'El programa de Ana Rosa'. La mujer de Ortega Cano no está dispuesta a dejar que se hable mal de ella como hace unos días demostró al enviarle un 'zasca' a Rocío Flores tras lo que dijo sobre su matrimonio. "Me sorprende que no hable de sus temas y hable de mi matrimonio. Voy a respetar la opinión de todo el mundo y espero que hagan lo mismo conmigo. En mi matrimonio solo caben dos personas, estoy capacitada para gestionarlo", aseguró refiriéndose a la negativa de la joven de hablar sobre su situación con Manuel Bedmar.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io