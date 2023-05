Desde la salida de Rafa y Orestes, se han incorporado nuevos concursantes al programa, marcando un nuevo rumbo en su dinámica. Hace unas semanas, Encarni anunció que abandonaba el programa por motivos personales. Desde entonces, Fernando ha irrumpido en el programa con gran éxito. En su debut, estuvo a punto de llevarse el premio. A pesar de tener solo unos programas en su historial, su rendimiento ha sido impresionante, dejando huella en el concurso.

En el programa de ayer, Fernando ha hecho una prueba notable, con 21 aciertos en la primera vuelta en apenas cuatro turnos. Había tenido un arranque de nueve letras consecutivas. Tenia que sacar 8 aciertos para empatar El Rosco. Ya con 22 aciertos, el gallego ha optado por plantarse, dejando el desenlace en manos de Moisés. En ese momento, necesitaba ocho respuestas correctas más, un reto que ha superado con suspense y con una celebración espontanea.

Cuando ha conseguido salvarse de la próxima ‘Silla Azul’: Moisés lo ha celebrado ¡bailando una sardana!, en relación con la pregunta con la T, que le solicitaba la palabra que definiera un instrumento característico de la Sardana. El concursante, a pesar de que le sobraban más de 20 segundos, no sabía responder a las tres letras que le quedaban y ha aprovechado el tiempo que le sobraba para marcarse un baile. "Bueno, Moisés, tenías que llegar a 22 y a 22 has llegado".

Captura TV

Quién es Moisés, el concursante de 'Pasapalabra'

Es todo un veterano que ya ha pasado cinco veces por el concurso desde el año 2014, cuando debutó. Y ya ha sumado más de 42.000 euros en todas sus participaciones.

Moisés tiene 37 años y es natural de Alfaro, una localidad de 10.000 habitantes que es además el municipio más extenso de La Rioja. Licenciado en Economía, trabaja como contable y tiene un amplio historial en Pasapalabra.

Moisés tiene claro que si gana el bote lo usaría "para solucionar cosas en mi vida" y "bueno, lo que sí que podría gastar de ocio, por así decirlo, sería viajar, pero viajar para hacer cosas. Por ejemplo me gustaría ir a un partido de la NHL (liga de hockey sobre hielo) a Estados Unidos, con mis Colorado Avalanche, que soy muy fan porque me gusta mucho patinar y el hockey, y también ver algún torneo de snooker (billar), que me gusta mucho Ronnie O'Sullivan (actual número uno del mundo y me gustaría ir a verle antes de que se retire, jugando algún torneo".