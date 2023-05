José María García Pérez ha acudido a 'La Resistencia', presentado por David Broncano ha presentado una serie documental de tres capítulos en Movistar titulado 'Supergarcía'. El periodista deportivo, entre otros asuntos, habló de los nuevos canales de comunicación y de si se atrevería a iniciarse o no en el mundo del streaming. Pese a que no fue la respuesta más contundente, el mítico locutor deportivo dejó espacio para la especulación con un "no me apetece, todavía".

José María García aprovechó el momento para hacer una referencia a Ibai Llanos y su trabajo, a veces tan ligado al mundo del periodismo y sobre el que ya se ha generado alguna polémica, como cuando fue el único canal de comunicación invitado a la presentación de Messi con el PSG. Fue entonces cuando lanzó un dardo a Ibai Llanos: "A Ibai no le admiro pero le respeto", ha asegurado. "No le admiro porque no es periodista. Entonces, no puede pisar a los periodistas una noticia e irse a casa de Messi y no hacerle ni una entrevista que valga la pena".

en casa de Messi lo que hice fue comer tequeños no era momento de preguntar nada — Ibai (@IbaiLlanos) May 30, 2023

La respuesta de Ibai Llanos a José María García

David Broncano, el conductor del espacio, le replicó que también existen muchas entrevistas deportivas que no preguntan nada que merezca la pena. "No hay periodismo deportivo", fue tajante el invitado.

Por su parte, Ibai Llanos no ha tardado en responder con mucho humor al periodista deportivo a través de su cuenta de Twitter: "En casa de Messi lo que hice fue comer tequeños no era momento de preguntar nada", ha escrito el streamer.

Sí, es compatible que los deportistas vayan a entrevistas grasiosas y que vayan a entrevistas más informativas. pic.twitter.com/3DBgC5HSbT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 31, 2023

No queriendo verse inmerso en el discurso de su entrevistado, David Broncano lanzó también un último mensaje que levantó el aplauso del público: "Son compatibles ambas cosas. Un futbolista también puede venir aquí a divertirse y aquí no hacemos periodismo. El problema es de los periodistas, no de los streamers".