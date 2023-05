Davis Bisbal está de plena actualidad, y es que el cantante se las ha ingeniado para estar en boca de todos en las últimas semanas. Tras sus 20 conciertos en Madrid por su 20º aniversario en la música, su meme viral diciendo '¿Cómo están los máquinas?' y su paso por la recién estrenada temporada de 'La Voz Kids', el almeriense no ha parado de trabajar, y su última aparición pública ha sido estos mismos días, cuando ha aparecido por el programa de Movistar+ 'La Resistencia'. Días atrás, el artista entraba por videollamada, y en aquel encuentro David Broncano le emplazaba a acudir al programa. Y dicho y hecho.

Como un gran torrente de energía, David Bisbal aparecía en el plató dispuesto a darlo todo, y entre risas, bailes y canciones, también tuvo tiempo para el cachondeo y para responder a las preguntas del presentador, que no faltó a su tradición de preguntar a los invitados por sus relaciones sexuales. El cantante, alucinado a pesar de que es seguidor del programa y sabía que se lo preguntarían, se cortaba a la hora de responder: "¿Cómo? ¿Pero esto qué es? Yo esto lo he visto y también lo veo innecesario, y te voy a explicar por qué", decía pasando de tono de broma a tono serio, pero siempre con buen humor. "Viene una persona aquí y te dice cuánto, pero es que esa respuesta no te pertenece a ti. Esa respuesta no es solamente mía. Tiene que ser Rosannita, porque somos equipo", apuntaba demostrando una gran cortesía hacia su pareja. Precisamente hace poco pudimos ver a David y Rosanna derrochando amor en los Latin American Music Awards.

Movistar+

Rosanna, entre el público, recibía un micrófono para poder aportar su granito de arena a la conversación, y aunque prefería no decir el número de relaciones sexuales que habían tenido en los últimos 30 días, sí dejaba a su marido decir cuándo había sido la última vez. "Recientemente, aquí en el camerino", bromeaba el almeriense, para luego decir la verdad: "No, no. La última fue anoche", confesó, dejando claro que la pareja tiene una activa vida íntima... cuando pueden.

@davidbisbal pic.twitter.com/LuzgFdVzN0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 29, 2023

El 'autoplacer', la salvación de David Bisbal cuando está de viaje

David Broncano es de esos presentadores que no muestra vergüenza ninguna a la hora de hacer preguntas de lo más directas (e indiscretas) a sus invitados, y especialmente a Bisbal, que es de lo más vergonzoso para hablar de ciertos temas. Precisamente por eso el presentador le 'apretó las tuercas' y también quiso saber si, más allá del sexo, también tira del 'autoplacer': "Tú, cuando estás en pareja como ahora, ¿abandonas totalmente tu propio...? ¿Tú estando en pareja cortas las pajas de raíz?", dijo directamente. Bisbal no sabía dónde meterse, pero aseguraba que "el autoplacer es importante en la vida". "Si tú tienes en cuenta que yo tengo que viajar, que yo me voy a México, me voy a Argentina... ¿tú qué crees? Eso lo hace cualquier persona", afirmaba para despejar toda duda.

"El autoplacer es importante en la vida" @davidbisbal



Con la de giras y viajes que se mete el tío cómo no va a ser importante.



El "pruébalo" final es de auténtico fenómeno. pic.twitter.com/IB6hcHl2DY — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 29, 2023