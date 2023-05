La Resistencia lleva desde su estreno en 2018 en #0 de Movistar+ regalándonos momentos televisivos épicos, desde los más cómicos a los más extraños, con personalidades de casi cualquier ámbito, abarcando a deportistas, músicos, escritores e influencers. El formato, desprovisto de corrección política y cortapisas temáticas y estructurales, se presta a que los invitados se "suelten" y, por ello, el equipo no se corta en pedir públicamente que algunos famosos acudan al programa. Entre los más aclamados siempre ha estado David Bisbal ('La Voz Kids'), cantante al que el mismo David Broncano ha apelado directamente en numerosas ocasiones para que les visite.

Pues bien, el almeriense por fin ha roto el hielo en su primera aparición oficial en el programa, aunque en esta ocasión ha tenido que ser en formato digital. A través de una inesperada videollamada que ha dejado en shock tanto a Broncano como al público, el cantante ha querido sorprender con un mensaje y unas cuantas bromas para "los máquinas" de 'La Resistencia', apelando al famoso vídeo con el que Bisbal se hizo viral hace solo unas semanas.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Soy tan pobre que no sé dónde está.



Pero confirma que estará pronto aquí, en un lugar peor.



Gracias, MÁQUINA. pic.twitter.com/dPkP3gsTZr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 24, 2023

El esperado mensaje de David Bisbal en 'La Resistencia': "¿Quién te ha dicho que no quiero ir?"

"¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo". Con la famosa frase de su vídeo viral más reciente ha querido irrumpir David Bisbal en 'La Resistencia' en una sorprendente, pero no por ello menos esperada, videollamada. El cantante ha intervenido en el programa en un tono desenfadado alegando que el propio Broncano, la gente en redes y hasta sus compañeros de Universal, incluidos los artistas como Aitana, le han animado a acudir ante el rumor de que quizá era el artista el que no quería.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

𝗦𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗕𝗜𝗦𝗕𝗔𝗟@davidbisbal: "¿Quién te ha dicho que no quiero ir?"



La turra que le hemos dado pfffffffff que se viene jaja pic.twitter.com/kSk3YDZA6y — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 24, 2023

Para alentar ese rumor, desde el buen rollo, el presentador del programa alegaba que, a juzgar por las veces que han contactado con él y no lo conseguían podía parecerlo. De modo que Bisbal ha optado por frenar los rumores: "¿Quién te ha dicho que no quiera ir?". Es entonces cuando ha explicado, a modo de disculpa, la apretada agenda que ha mantenido en los últimos meses, con sus conciertos por el 20 aniversario de su carrera y la preparación y promoción del nuevo disco, que le han impedido programar otro tipo de actividades. De hecho, se ha declarado fan tanto de Broncano como del programa, dejando esta vez la pelota en el tejado del equipo de 'La Resistencia': "Ahora a vosotros os toca poner la fecha y estoy ahí".

Como era de esperar, la ocasión no ha sido desperdiciada por Broncano, que estando tan rápido de reflejos como siempre, ha sugerido con su particular humor que fuese "mañana" mismo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Solo queda esperar a que el equipo de invitados del programa pueda fijar una fecha en la compleja agenda del David Bisbal para que el almeriense despliegue su carisma y mejor humor junto a David Broncano, por fin, físicamente, en el plató de 'La Resistencia'.