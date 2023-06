Isa Pantoja está cansada de las críticas que está recibiendo su prometido, Asraf Beno, por parte de sus ex compañeros de 'Supervivientes'. Desde que la buena relación entre Adara Molinero y el modelo saltase por los aires, son muchas las voces que se han puesto a favor de la ganadora de 'GH VIP 7' y afirman que el futuro yerno de Isabel Pantoja tiene una doble cara. El último ha sido Diego Pérez y la colaboradora de 'El programa de AR' no se ha quedado callada.

En 'Tierra de Nadie', analizaron el nuevo enfrentamiento entre Adara y Asraf en una 'hoguera de la sinceridad': el novio de Isa Pantoja contó que lo que más le molesta de su compañera de concursos son sus altibajos en el carácter; mientras que Adara aseguraba que a Asraf le podía más "quedar bien delante de una cámara que una amistad". Diego Pérez, presente en el plató y con el que Asraf tuvo varios enfrentamientos en Honduras, aseguró que la ganadora de 'GH VIP' es la que llevaba la razón en su discusión.

"Lo que dice Adara de Asraf es que es verdad: el público está engañado desde el primer día porque Asraf lo hace todo fuera de cámaras", dijo Diego, que repetía el mismo argumento que Adara, el novio de Isa Pantoja "se prepara" cada vez que ve al cámara acercarse. "Al final del concurso, la gente que le ha apoyado con estas actitudes va a ver la realidad que es lo que hemos dicho todos los que hemos pasado por allí", ha dicho el ex concursante de 'La isala de las tentaciones', que también habló de su 'atracción' inicial por Adara.

Y NO SE ARREPIENTE DE NO DECIR la verdad👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 DE VERGUENZA. https://t.co/1D2OGgTSeq — Isa P (@IsaPantojam) May 30, 2023

Sus palabras han hecho reaccionar a Isa Pantoja y a los seguidores que apoyan a Asraf. "Diego, el que encubrió a Yaiza cuando insultaba a Asraf, dice que 'hay cosas que no vemos'. El chiste se cuenta solo", ha publicado en Twitter un seguidor del modelo. Un tuit que Isa Pantoja ha retuiteado, añadiendo: "Y no se arrepiente de no haber dicho la verdad, de vergüenza".