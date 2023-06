'Sálvame' tiene un nuevo 'enemigo': Juan y Medio. El anuncio de que el programa de Jorge Javier Vázquez llega a su fin este 23 de junio tras 14 años de emisión ininterrumpida ha provocado numerosas reacciones como la de Antonio David Flores o la de su hija Rocío Flores a la que se acaba de sumar el presentador almeriense. Juan y Medio presenta 'La tarde, aquí y ahora', programa de tarde que se emite en Canal Sur y que compite con 'Sálvame', y el anuncio del final del magazine de Telecinco les ha beneficiado porque han subido sus audiencias. El pasado 30 de mayo, el presentador y su compañera, Eva Ruiz, celebraban con sus espectadores la buena noticia: habían conseguido el mejor dato de audiencia en los últimos cuatro meses y eran líderes en su franja en el mes de mayo.

Juan y Medio y su 'zasca' a 'Sálvame': "Telecinco está abrazado a su madre llorando"

"Atención público: ayer el mejor dato de los últimos cuatro meses. Nuestro inmediato perseguidor ahora mismo creo que es Telecinco está abrazado a su madre llorando" fueron las palabras de Juan y Medio en clara referencia a 'Sálvame' que es el programa que coincide con ellos y que finaliza sus emisiones el 23 de junio. "No nos gusta presumir pero es bonito que sepan ustedes que gente que está viendo el programa y que hoy nos visita escuchando historias de personas anónimas obvia todas las demás opci0nes y se queda nosotros toda la tarde", añadió.

El mensaje de #Juanymedio a #Telecinco :" Ahora mismo están abrazados a su madre" pic.twitter.com/0rMzoajIsA — TVMASPI (@sebas_maspons) May 30, 2023

Eva Ruiz, copresentadora de 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur, corroboraba las palabras de su compañero Juan y Medio con otro claro 'zasca' a 'Sálvame' que, tras el anuncio de su final colgó el cartel de 'Se traspasa' en plató. "Historias blancas, sin meternos con nadie, sin insultar a nadie y sin contar otras muchas cosas que podríamos contar por tanto subiríamos de audiencia pero no hace falta", decía mientras su compañero asentía. "No, señor" aseguraba Juan. "Lo importante son nuestros invitados, seguir entreteniendo y ayudando. Y con eso, ayer hicimos un dato espectacular. Fuimos líderes totales y líderes del mes" decía la presentadora que celebraba el excelente dato de audiencia conseguido por el programa de Canal Sur bailando con el público y el equipo.