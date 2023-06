Adara Molinero se ha enfrentado a la última de las penitencias de 'Supervivientes'. Además del shock que supuso a los supervivientes ver cómo llegaban dos nuevas personas, la concursante aceptó a ciegas el reto por los aplausos de la gente desde el plató en la pasada gala. La prueba era ni más ni menos que Laura Madrueño le corte el pelo 15 céntimetros por una muy buena recompensa.

Adara dudó y, al principio, no aceptó la penitencia. Sin embargo, Laura Madrueño trató de negociar con la concursante de 'Supervivientes' y subió la apuesta: dos bocadillos, uno de pollo y otro de bacón por un corte de 15 centímetros. La madrileña, muy nerviosa, decidió que la presentadora podía meterle la tijera en el pelo. "Voy a parecer el principito de Shrek. ¡Ay la que estoy liando! Voy a estar fea todo el verano", ha indicado Molinero.

Entonces Laura Madrueño cogió tijeras y regla. "Ay, quiero llorar. Nunca me he cortado el pelo tanto en la vida", fue la divertida reacción de Adara Molinero antes del corte. "Respira hondo", fue el consejo de la presentadora. "Cómo estás de guapa", aseguró Madrueño.

El nuevo corte de pelo de Adara en 'Supervivientes'

Una vez cortada la melena, Adara se tocó le pelo por detrás y se echó las manos a la cabeza: no sabía si reír o llorar. Laura Madrueño se abrazó a ella y le mostró el trozo de coleta. “Tengo que igualarlo un poco. Hay que hacer retoques, pero escucha al público cómo estás de guapa”, le aseguraba. “Que parezco el principito, por dios, que alguien me lo diga”. "Estás espectacular", le ha dicho Ion Aramendi desde el plató. "¿Seguro? ¿No me lo dirás para dejarme tranquila?", le ha preguntado ella.