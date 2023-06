Ana María Aldón y Alexia Rivas ya están en Honduras. Las dos ex concursantes se han convertido en las fantasmas del pasado en Supervivientes y ya han aterrizado en el concurso. Lo primero que han hecho ha sido pisar la playa de Cayo Paloma, adonde se han trasladado todos los concursantes de esta edición en una última mudanza a escasas semanas de la final.

Nada más llegar, Aldón ya dejaba clara su declaración de intenciones: "darles alegría al cuerpo que están muy apagaditos", quien mostraba que se ha llevado su propia caña de pescar que utilizó en su concurso ya que anunciaba que su propósito era ser una más. Y es que están a punto de cumplir los 100 días de convivencia y aislamiento en las playas de Honduras. Por su parte, Rivas no podía evitar emocionarse de poder estar en tierra firme después de que ella en su edición estuviera 40 días en un barco varado.

Tras ello, las dos han recordado su paso por Supervivientes, emocionándose, Alexia recordaba sus graves problemas de salud al no comer, y Ana María sus divertidas canciones. "Disfruté la experiencia a tope, nunca quise abandonar. El hecho de cortarme el pelo fue un antes y un después. Dicen que cuando una mujer se corta el pelo está a punto de cambiar su vida y en mi caso fue así. La vida me ha cambiado para mucho mejor, estoy feliz, contenta y tranquila. Estoy feliz", explicaba la ex de José Ortega Cano.

Al entrar en Palapa tanto Alexia como Ana María se abrazaban fuertemente con Asraf ya que se conocían de antes como colaboradores de Fiesta. Un subidón que a Asraf le ha venido muy bien después del gran problema en la Palapa con el resto de concursantes.