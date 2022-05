1 Vanessa Hudgens Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens) La actriz de 'High School Musical', a quien recientemente hemos visto en el filme de Netflix tick, tick... Boom! junto a Andrew Garfield, ha sido una de las presentadoras de la Gala del MET 2022.

2 Blake Lively y Ryan Reynolds Mike Coppola Getty Images Han sido dos de los co-anfitriones de la Gala del MET de 2022. La pareja de actores formada por Blake Lively (Gossip Girl) y Ryan Reynolds (Free Guy) son dos de los invitados fijos de los últimos años y por eso su participación especial en la organización del evento fue muy esperada.

3 Lin-Manuel Miranda Matt Winkelmeyer/MG22 Getty Images Es uno de los creadores y actores teatrales de mayor éxito en Broadway. Protagonista de Hamilton, ha contribuido a las bandas sonoras de Encanto o Vaiana para Disney y le hemos podido ver también en series como La materia oscura o Fosse/Verdon. También ha sido co-anfitrión en la MET Gala 2022.



4 Phoebe Dynevor Cindy Ord/MG22 Getty Images Daphne Bridgerton tampoco quiso faltar a la cita anual de la moda en Nueva York. Pero Phoebe Dynevor no fue la única actriz de la serie de Netflix que acudió al evento.

5 Regé-Jean Page Theo Wargo Getty Images El duque de Hastings tampoco quiso faltar a la Gala MET 2022. Pese a que no superamos su marcha de Los Bridgerton, pronto podremos verle en El agente invisible, junto a Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans, en Netflix.

6 Nicola Coughlan Jamie McCarthy Getty Images ¿Qué sería de un sarao sin nuestra Lady Whistledown? Como no podía ser de otro modo, la actriz que da vida a Penelope Featherington no quiso perderse la cita en el Museo Metropolitano de Nueva York.

7 Simone Ashley Dimitrios Kambouris Getty Images La protagonista de la segunda temporada de Los Bridgerton, Simone Ashley, que dio vida a Kate Sharma, también acudió a la Gala de este 2022.

8 Sarah Jessica Parker View this post on Instagram A post shared by SJP (@sarahjessicaparker) Es uno de los referentes en moda de la televisión internacional. Su personaje como Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York la encumbró como icono del estilo que siempre llama la atención cuando se prodiga en las alfombras rojas. Ahora que ha recuperado su mítico papel en And Just Like That vuelve a demostrar su pasión por las tendencias y no decepcionó en su cita en el MET.

9 Mindy Kaling View this post on Instagram A post shared by Mindy Kaling (@mindykaling) Alcanzó la fama mundial con su papel como Kelly Kapoor en The Office, pero recientemente hemos podido verla en The Morning Show. Ahora es también creadora y productora de series tan interesantes como La vida sexual de las universitarias, disponible en HBO Max.



10 Manu Ríos Mike Coppola Getty Images Lo habíamos avanzado al principio y no podíamos faltar a nuestra palabra. Además de Rosalía, otro representante español disfrutó de la Gala del MET de 2022. El actor que interpreta a Patrick en Élite desde la cuarta temporada fue uno de los invitados de esta edición. En evento se le pudo ver compartiendo fotos con Chiara Ferragni y su marido, Fedez, o con la actriz Simone Ashley.

