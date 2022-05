Si Chanel, cuyo nombre suena entre los favoritos de este año, no dejó indiferente a nadie con el look que llevará en la gran gala con un body de Palomo Spain , tampoco lo ha hecho en este evento con un corsé rojo con lunares negros y abrigo rojo de volantes con una larga cola (porque 'Antes muerta que sencilla'); al igual que el del grupo Subwoolfer, los representantes noruegos , cuya identidad es totalmente desconocida y que desfilaron cubiertos con máscaras como si fueran marcianos; la representante de Albania optó por un todado imposible; o l a aspirante Sueca se decantó por un look con transparencias ; el total-look blanco con abrigo de plumasde Sheldon Riley, que representará a Australia; o el estilo casual de Sam Ryder, que representará a Reino Unido, con mono-chándal y zapatillas. Y entre tanta 'pomposidad' también hemos encontrado looks más sencillos: trajes de chaqueta, total-looks negros y vestidos que también valdrían para tu día a día. Pero mejor que te lo contemos es que los veas y por eso seleccionamos estos looks dignos de las mejores alfombras rojas.

Chanel Getty Images La representant española, Chanel, con un impresionante modelo compuesto por corsé rojo y lunares negros y abrigo de volantes rojos firmado por It Spain (conocido por diseñar un modelo para Lady Gaga) y joyas de Swarovski.

Subwoolfer Getty Images La banda Subwoolfer llega al festival de Eurovisión dispuesta a dejar Noruega en lo más alto.

Cornelia Jakobs Getty Images La cantante Cornelia Jakobs, representante de Suecia.

Ronela Hajat Getty Images La cantante Ronela Hajati, representante de Albania en Eurovisión 2022

Circus Mircus Getty Images Georgia viene preparada el Festival de Eurovisión 2022 con el grupo Circus Mircus.

Sheldon Riley Getty Images Sheldon Riley, representará a Australia en el Festival de Eurovisión

Sam Ryder Getty Images El cantante San Ryder, representante de Reino Unido.

Achille Lauro Getty Images El cantante Achille Lauro representará a San Marino en Eurovisión 2022.

S10 Getty Images La cantante S10 representará a Países Bajos en Eurosivisión 2022.

Last Pizza Slice Getty Images La banda Last Pizza Slice (más conocida como LPS), representará a Eslovenia en el Festival de Eurovisión 2022.

Mahmoud Getty Images El cantante Alessandro Mahmoud representará a Italia en el Festival de Eurovisión

Alvan & Ahez Getty Images Alvan & Ahez, el grupo de música que representará Francia en Eurovisión 2022

Vladana Vučinić Getty Images Vladana Vučinić representará a Montenegro en Eurovisión 2022.

Andrea Koevska Getty Images La cantante Andrea Koevska representará a Macedonia en Eurovisión 2022.

emma Muscat Getty Images La cantante Emma Muscat, representará a Malta en Eurovisión 2022.

Systur band Getty Images Systur band representará a Islandia en el Festival de Eurovisión 2022

Malik Harris Getty Images Malik Harris, presentante de Alemania.

We are domi Getty Images Casper Hatlestad, Dominika Hašková and Benjamin Rekstad forman 'We are domi', banda que representará a Chequia en el Festival de Eurovisión 2022.

Amanda Tenfjord Getty Images Amanda Tenfjord es la voz de Grecia para el festival de Eurovisión 2022.

Rosa Linn Getty Images Rosa Linn, representará a Armenia en el Festival de Eurovisión 2022.

Citi Zēni band Getty Images Citi Zēni band, representará a Letonia en Eurovisión 2022.

Stefan Getty Images Stefan, representará a Estonia en Eurovisión 2022.

The Rasmus band Getty Images The Rasmus band, representará a Finlandia en el Festival de Eurovisión 2022

Michael Ben David Getty Images El cantante Michael Ben David, representará a Israel en el Festival de Eurovisión.

Intelligent Music Project Getty Images Intelligent Music Project band, en el Festival de Eurovisión 2022, reprensetará a Bulgaria

WRS Getty Images WRS, representará a Rumanía en el Festival de Eurovisión 2022

Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov Getty Images La unión de las bandas Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov representará a Moldavia en Eurovisión.

Kontrakta Getty Images Kontrakta, presentará a Serbia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022.

Mia Dimsic Getty Images Mia Dimsic será la encargada representar a Croacia en Eurovisión 2022.

Monika Liu Getty Images Monika Liu representará a Lituania en Eurovisión 2022.

The Reddi Band Getty Images The Reddi Band, representará a Dinamarca en Eurovisión 2022

Kalush Orchestra Getty Images Kalush Orchestra, representa a Ucrania en el Festival de Eurovisión 2022.

Marius Bear Getty Images Marius Bear representará a Suiza en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 .

Lum!x and Pia Maria Getty Images Lum!x and Pia Maria, representantes de Austria.

Brooke Scullion Getty Images Brooke Scullion, representará a Irlanda en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022.

