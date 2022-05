Chanel y sus bailarines han aprovechado su llegada anticipada para conocer algunos rincones de la ciudad anfitriona. Tras su primer ensayo en el Pala Olímpico de Turín que tuvo lugar este jueves, el fin de semana lo han dedicado para recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad italiana. La cantante se postula como una de las favoritas para ganar Eurovisión, situándose en las quinielas en los cinco primeros puestos.



Durante su tarde de turismos han visitado sus famosos soportales, que han ayudado a resguardarse de la lluvia; la galería Subalpina; una famoso café donde han tomado dulces típico.

Tras esto y después de pasar por Vía Roma han llegado a la Mole, que acoge el museo de cine más famoso de Italia, donde Chanel se ha emocionado al ver una de sus escenas favoritas de ‘West Side Story’. Desde la cúpula de la Mole, la más emblemática de la ciudad y con las mejores vistas, Chanel ha tenido Turín literalmente a sus pies, a 85 metros de altura.

Preparados para la gran noche

Turín albergará en la noche del próximo sábado 14 de mayo la gran final del festival que enfrentará a 25 países, cuyos artistas ya están en la ciudad preparándose para las actuaciones del gran día. Todos lucharán por alzarse con el ansiado micrófono de Cristal ya que para muchos sería la primera vez que lo ganan, pero no así para otros, como es el caso de España que ya nos alzamos con la victoria en dos ocasiones (1968 y 1969).

