La plantilla del hospital Los Arcos se renueva. La serie de Amazon Prime se incorpora al reparto de la cuarta temporada a Antonio Velázquez y José Manuel Seda .

y . Los dos nuevos actores se unen a las llegadas ya anunciadas de Nuria Roca, Álvaro Rico, Nuria Herrero, Belén Écija, Júlia Molins, Eric Masip y Jordi Coll.

Belén Rueda no estará en la temporada 4 pero ha cedido el testigo a su hija Belén Écija.

Tenemos nueva foto de familia en el hospital Los Arcos. Dos nuevos actores se suman al elenco de la cuarta temporada de Madres. Amor y Vida: Antonio Velázquez, que interpreta a Andrés Cabrera, un profesional brillante que ejerce como portavoz del consejo de dirección del hospital; y José Manuel Seda (a quien veremos en La casa de papel 5) en el papel de Tobías Benassat, un cirujano comprometido y aventurero que llega a Los Arcos para ayudar en un difícil caso clínico.

Ambos intérpretes se han incorporado a la grabación de la cuarta entrega de capítulos de la ficción junto a Aida Folch, Nuria Roca, Nuria Herrero, Alain Hernández, Álvaro Rico, Belén Écija, Júlia Molins, Eric Masip y Jordi Coll.

Historias personales y casos médicos contextualizados en un nuevo entorno y con nuevos personajes. Una nueva perspectiva del Hospital Los Arcos a partir de los importantes cambios que acontecieron durante la tercera temporada en el rumbo profesional y vital de la doctora Olivia Zavala (Aida Folch). Estos serán los ejes argumentales de una cuarta temporada que mantendrá el tono emotivo de la serie, además de incorporar numerosas novedades en elenco y tramas.

Junto a Aida Folch en el papel de Olivia, que se encontrará bajo la autoridad de una nueva doctora e inmersa en un grupo de futuros médicos más jóvenes, conformarán el reparto de la cuarta temporada Nuria Roca, dando vida a Blanca Robledo, reputada cirujana cuya forma de ser despierta y ambiciosa le ha llevado a dar el salto a las tertulias de los medios de comunicación; Nuria Herrero como Berta, técnico de enfermería; Antonio Velázquez, como Andrés Cabrera, portavoz del consejo de dirección del hospital; José Manuel Seda, en el papel de Tobías Benassat, cirujano comprometido y aventurero y el grupo de médicos residentes interpretados por Álvaro Rico (Gabriel), Belén Écija(Almu) Júlia Molins (Sandra), Eric Masip (Mikel) y Jordi Coll (Luigi) con los que compartirá su nueva etapa profesional. Además, Olivia tendrá que lidiar con un gran conflicto tras el regreso de Simón (Alain Hernández), que volverá dispuesto a luchar por la custodia compartida de su hija en común.

Los nuevos

Andrés Cabrera: un profesional de éxito con un secreto en su vida personal



Andrés (Antonio Velázquez) encarna a la perfección el prototipo de profesional de éxito: currículum lleno de logros, trayectoria profesional ascendente, carisma y un puesto de responsabilidad en el consejo de dirección del hospital Los Arcos. Siempre sonriente, buen estratega y políticamente correcto, es el portavoz del consejo, el que asume públicamente los aciertos y errores de la gestión, el que escucha y sabe qué palabras utilizar en cada momento. Su solidez en el ámbito laboral contrasta con sus inseguridades en el terreno personal, ya que oculta su homosexualidad por miedo a que pueda suponer un escollo en el camino a conseguir su verdadero sueño: convertirse en consejero de Sanidad.

Sus inseguridades se ponen a prueba cuando aparece Mikel (Eric Masip), un joven MIR R2 idealista y reivindicativo que lucha desde el sindicato por mejorar las condiciones laborales de los médicos residentes. La atracción entre ellos surgirá de forma inmediata y aunque defenderán posiciones contrarias en el ámbito laboral, vivirán una apasionada historia en el terreno personal que hará que Andrés se cuestione hasta dónde está dispuesto a llegar por esta relación.

Tobías Benassat: un cirujano enamorado de África… y de la doctora Robledo



Tobías (José Manuel Seda) es un cirujano comprometido y un hombre intrépido y aventurero. Pasa gran parte del año en África, capitaneando expediciones por los rincones más peligrosos y pobres del continente. Ha levantado hospitales, ha operado en lugares insospechados y hostiles y ha desafiado a Gobiernos e instituciones por el cumplimiento de derechos básicos.

Su vida nada convencional ha forjado en él una personalidad exótica, combativa y libre de ataduras. En una de sus misiones en África conoció a la doctora Blanca Robledo (Nuria Roca), con quien vivió una historia de amor inolvidable y efímera. Su visión y expectativas de la vida les separaron e hicieron que cada uno tomara un rumbo distinto. Blanca adoptó a Amadou, volvió a España y asumió una posición privilegiada como cirujana al frente de un equipo en el hospital Los Arcos. Tobías, por su parte, siguió con su misión vital y espíritu aventurero. Sin embargo, sus caminos se vuelven a cruzar cuando la doctora Robledo le llama para pedir su ayuda en un complicado caso de ablación. El cirujano emprende un viaje a Madrid con la esperanza de ayudar a Blanca y, quién sabe, quizás recuperar aquello que les unió: la rebeldía, la locura… o la pasión.

Relevo de 'Belenes'

Belén Rueda, que protagonizó la serie en sus tres primeras temporadas, no estará en la cuarta, y deja su sitio a su hija, Belén Écija, una de las nuevas caras de la serie de Amazon. La joven actriz, a quien vimos en La Valla, interpretará a Almu, una de las nuevas residentes del hospital junto a Álvaro Rico (Élite, Alba), Júlia Molins (Seis hermanas), Eric Masip (Alba) y Jordi Coll (El inocente, Merlí).



