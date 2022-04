Una joven resolutiva, atrevida y que parece comerse el mundo. Así aparece Belén Écija en el primer capítulo de la temporada 4 de Madres. Amor y Vida, que se estrena en Amazon Prime Video el próximo 8 de marzo. Durante la presentación de tendencias de primavera verano 2022 de Amazon, que ha tenido lugar en Menorca en los hoteles Santa Ponsa y Torre Vella, pudimos charlar con la joven actriz sobre sus proyectos de futuro, los consejos que ha recibido de sus padres, Belén Rueda y Daniel Écija, y de lo que nos espera en la nueva temporada de la exitosa serie.

Ver 'Madres. Amor y Vida'



¿Qué ha significado para ti participar en 'Madres', de Amazon Prime Video?

Cuando me llamaron para darme la noticia, me hizo mucha ilusión. El casting lo hice con una directora con la que coincidí en otro proyecto y como no salió no tenía las esperanzas de ser seleccionada, por eso fue toda una sorpresa.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Te sientes identificada con tu personaje, Almudena?

Creo en su seguridad, pero Almu piensa más en ella que en el resto de la gente y en eso quizá no nos parecemos en nada. Yo soy más empática y pienso más en lo que le puede molestar a la otra persona. Aunque este personaje da un giro y cada vez se vuelve más humano. Su seguridad es un poco careta, es una falsa seguridad. A mi me daría más vergüenza ir así por la vida.

Te pareces muchísimo a tu madre. Me imagino que te lo han dicho en numerosas ocasiones.

Sí, me lo dicen mucho. Tenemos gestos iguales, pero eso es de pasar tanto tiempo juntas. (Risas).

Gtres

Has estudiado Comunicación Audiovisual. ¿cómo acabaste en este mundo tan difícil? ¿Qué es lo que te llamó de esta profesión para no acabar detrás de las cámaras?

Pues porque probé. Es verdad que desde niña me gustaba ser actriz. Recuerdo que en verano, en Menorca, todos los días junto a una amiga montábamos shows y espectáculos para que nos vieran nuestros padres. Sin embargo, mis padres desde niña me lo prohibieron. Me dijeron que eso no me iba a dar la felicidad porque estaba muy expuesta y que no era profesión segura, que no te daba una tranquilidad. Vamos… que lo tenía muy vetado. Del cole salí un poco perdida y decidí hacer Comunicación Audiovisual porque era algo que estaba relacionado con la actuación. Hice prácticas de producción y me di cuenta de que no me llenaba nada de nada.

Veía que no había nada creativo en la producción porque en la dirección sí tienes una parte más creativa, pero tampoco me gusta mandar a todo un equipo y tener la responsabilidad de estar al cargo de gente. Y como la actuación estaba escondida en mi interior, decidí demostrarme a mí y al resto que esto es lo que quería hacer. Por lo que me puse a estudiar actuación (Escuela Juan Carlos Corazza) al mismo tiempo que estudiaba la carrera. Acababa muy tarde por las noches y empezaba muy pronto por las mañanas. No tenía tiempo libre, pero era muy feliz. Fue entonces cuando mis padres se dieron cuenta de que esto era lo mío. Terminaba revenada todos los días, pero feliz.

¿Te han dado consejos tus padres?

Sí, que tenga los pies en la tierra y que es mejor estar un paso por detrás que un paso por delante. Además, que tenga muy presente que hay que trabajar duro.

¿Te han abierto más puertas por ser la hija de Belén Rueda y Daniel Écija?

No, yo voy despacito y con cuidado y no me han abierto tantas puertas como la gente se cree. Lo tienes más complicado porque tienes el dedo detrás que dice: "Eres la hija de…".

Suscríbete a Amazon Prime Video

¿Te has puesto metas?

Sí, me pongo pero creo que hay que ir paso a paso.

¿Cuál es el objetivo que te has puesto a día de hoy?

Me encantaría hacer una peli en España o fuera. Me encantaría hacer un thriller, que me entusiasman.

¿Con qué director?

Oriol Paul (‘Los renglones torcidos de Dios’)

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Cuál es tu actriz de referencia?

Penélope Cruz. Hice el TFG (Trabajo de Fin de Grado) de ella, me encanta y creo que ha llevado una carrera estupenda y me parece un ejemplo a seguir. Y de actrices internacionales una de mis favoritas es Marion Cotillard. Sobre todo, admiro a las actrices mayores porque ves más su recorrido. Puedes admirar a gente de tu edad, pero hay que ver cómo van evolucionando.

La tele dicen que es menos agradecida que el teatro y el cine. ¿opinas lo mismo?

Creo que depende del proyecto en el que estés y con el equipo que te toque. Siento que tienes que traer más trabajo hecho desde casa porque no te van a dar ese espacio para que tú te prepares algo. Es un ritmo rápido y hay que hacer la jornada. El actor no se puede recrear y hacer esperar a un equipo entero. O trabajas en equipo y eres uno más o de lo contrario no vas a tener trabajo. O sí, pero te va a durar poco.

En la serie das vida a una MIR de primer año. ¿Eres aprensiva?

No, pero había actrices de la serie que sí. Nuria Roca y Nuria Herrera lo pasaban muy mal en algunas de las escenas que grabamos que eran como operaciones reales. Yo es que como me tiraba tanto tiempo rodando al final veía la sangre como kétchup. Te vas acostumbrando. A mí me gusta mirar cuando me ponen una vacuna, cuando me sacan sangre… NO tengo problema.

Habéis tenido ayuda de enfermeros y médicos para formar el personaje. ¿Qué has aprendido de ellos?. ¿Ahora ves con distintos ojos a los médicos cuando vas a uno?

Siempre los he tenido mucho respeto y ahora me he dado cuenta de que es un trabajo muy difícil y que se tiran muchas horas aguantando el tipo delante de gente de todos los tipos: educados, maleducados… y pasando penas de casos que sabes que no van a poder solucionar.

En el primer capítulo mantienes un encuentro amoroso en la sala de descanso con el personaje de Jordi Coll (Luigi) . ¿Crees que esta imagen puede levantar críticas? Por la frivolidad del momento…

Sí, claro está. Pero tenemos que pensar que esto es ficción. En un colegio tampoco pasan las cosas que pasan en las series. Pero sí, lo tratamos con un poco de cuidado porque este personaje a la mínima se puede ver exagerado. Al principio llega arrasando con sus tacones y su vestuario, pero a medida que avanzan los capítulos la vas entendiendo. Es su forma de marcar territorio y de que no se metan con ella. Espero que no se vea desde el punto de vista ofensivo.

Estamos en Menorca para estrenar esta serie. ¿Tú eres más de playa o de montaña?

De playa y veraneo aquí. Disfruto más el verano que el invierno, me siento más identificada con el calor. Yo soy calurosa, pero el ambiente que se crea en verano y la relajación que consigo me encanta.

¿Qué no puede faltar en un verano de Belén Écija?

Menorca. No puedo dejar de venir todos los veranos, aunque sea dos días, y poder disfrutar unos días de mi familia.

¿Cuál es tu rincón favorito de la isla?

Tengo muchos. Pero hay una roca cerca de mi casa que desde niña me gusta ver los atardeceres desde allí. Se ve una cala al fondo y Mallorca muy a lo lejos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Qué planes tienes para el verano?

Como llevo dos veranos en rodajes, trabajando, pues no he organizado nada y seguramente que este verano lo tenga más liberado pero todavía no he hecho ningún plan. Me imagino que vendré aquí, que me apetece estar un montón con mi padre y mis hermanos pequeños. Enseguida crecen y no me lo quiero perder. Luego, con mi madre, siempre nos vamos a hacer surf y con mis amigos suelo pasar unos días en Ibiza.

¿Qué otros deportes practicas?

Me gusta el wake, que aquí en Menorca con una lanchita se puede hacer perfectamente. Además, me encanta el esquí y lo practico desde los tres años. Aunque de niña lo odiaba por el frío y todo lo que había que ponerse -gorro, guantes, botas- ahora agradezco que me llevaran a la montaña. Y también practico yoga y pilates para sentirme bien, por salud.

Para conocerte un poco más. ¿Qué te gusta hacer cuando no trabajas?

Salir con mis amigas, pero desde el confinamiento me gustan los planes de día. Me parece absurdo estar hasta la seis de la mañana en un sitio y llegar a casa de día. Me parece terrorífico. Me gusta salir al campo con mi novio, mis amigas…

¿Cómo vas a llevar la fama que te puede llegar con esta serie de Amazon Prime Video?

Por mi madre y mi padre ya lo he vivido. Creo que lo voy a llevar bien, lo tienes que asumir con naturalidad.

Si quieres el look de Belén Écija... Minifalda TOM TAILOR Denim 33,05 € COMPRAR Chaqueta corta Allegra K 39,99 € COMPRAR Zapato de salón Benavente 29,99 € COMPRAR Camiseta sin mangas Object 14,36 € COMPRAR

Leticia Cibeau Pallares E-commerce Product Manager

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io