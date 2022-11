Parece que nos hemos acostumbrado al ritmo frenético de producción en plataformas pero, cada vez que una anuncia un nuevo proyecto español, siempre es celebrado por el público y la industria, más aún si son propuestas que se atreven con géneros diversos. La variedad en las historias permite alcanzar a todo tipo de espectadores pero también proyecta un talento en todos ellos fuera de nuestras fronteras. De modo que, una vez más, toca alegrarse por la contribución de una nueva serie española, en este caso, al terror. Se trata de Romancero, la nueva apuesta de .

The Mediapro Studio es la productora encargada de sacar adelante esta serie de la que se conocen muy pocos detalles todavía. Más allá de enmarcarse en el género de terror, apenas se han adelantado datos sobre la sinopsis, número de capítulos y el equipo técnico y creativo, ya que solo se rumorea la participación de Carlos Luna como director. Pese a eso, vamos a intentar recopilar todo lo que se sabe de este proyecto para que no pierdas detalle.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Romancero: sinopsis y reparto de la serie española de Amazon Prime Video

Por el momento, apenas se conocen los nombres de los jóvenes protagonistas de la ficción adolescente de terror. Ellos son Sasha Cócola (visto en Los hombres de Paco) y la debutante Elena Matic. Lo poquito que se sabe de la sinopsis va relacionado con sus personajes, pues son ellos quienes darán vida a Jordán y Noelia, dos adolescentes que deciden cambiar de vida y emprender una huida empujados por las circunstancias, aunque nada se ha aclarado sobre ellas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo que sí es una realidad es que dos de los actores más cotizados últimamente en la televisión española participan en el proyecto. Romancero contará con más adeptos gracias a la presencia de Ricardo Gómez (La Ruta, El sustituto) y Belén Cuesta (Cristo y Rey, La casa de papel), que ya coincidieron en una obra teatral titulada El hombre almohada. Cómo serán sus personajes y en qué medida influirán en la trama es todavía un misterio, pero cualquier trabajo que hagan estos dos, viendo su trayectoria y sus capacidades interpretativas, siempre es de interés.

Además, para completar la información sobre la serie, en Romancero se podrán reconocer localizaciones de Almería y Madrid, dos de las ciudades que albergan el rodaje de la ficción. Este título, como Culpa Mía o Memento Mori, se suma a las ya numerosas series españolas que harán las delicias de los suscriptores de Amazon Prime Video en el próximo 2023.