Las adaptaciones literarias ofrecen siempre un interés añadido al gusto de disfrutar de una película o serie. Para aquellos que se han sumergido en las páginas de la obra original es emocionante encontrarse la adaptación de sus personajes, ponerles rostro y voz. Pero lo habitual es que la ficción audiovisual también funcione de forma independiente del texto en que se basa. Por eso es uno de los géneros de permanente crecimiento en la industria audiovisual, con estrenos constantes como Lady Macbeth o Molly Moon en películas, o Jack Ryan, The Man in the High Castle o Mozart in the Jungle, entre las series (todas disponibles en Amazon Prime Video).

Por eso, cuando las plataformas anuncian un nuevo proyecto de adaptación la expectación sube hasta cotas inimaginables, más aún cuando se trata de un best seller adolescente. Ese es el caso de la última producción de Amazon Prime Video, que pretende equiparar su próximo estreno con el éxito cosechado en Netflix por A través de mi ventana. Su apuesta es la trilogía Culpables, escrita por Mercedes Ron. El plan de la compañía de streaming es adaptar las tres novelas para lanzarlas directamente desde su catálogo, empezando por la película Culpa mía, que se estrenará en la plataforma el próximo 8 de junio.

Nick y Noah ya son una realidad 😍



enamorada desde ya de Nicole Wallace y Gabriel Guevara, bienvenidos al universo #CulpaMía. sé que me vais a dejar huella 🪢 pic.twitter.com/VjtZzQE2nT — Prime Video España (@PrimeVideoES) June 8, 2022

Si no quieres perderte el estreno de Culpa mía en Amazon Prime Video:

Culpa mía: sinopsis, personajes y actores de la película de Amazon Prime Video

La historia de Culpa mía comienza descubriéndonos a Noah, una joven que debe dejar su ciudad, su novio y sus amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. A sus 17 años es una mujer orgullosa e independiente, y se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Todo cambia cuando conoce a Nick, su nuevo hermanastro que, tras la imagen de hijo modelo, oculta una vida de peleas, apuestas y carreras ilegales de coches. A pesar del abismo que les separa, ambos empiezan a sentir una atracción irresistible que pronto se convertirá en puro fuego y pasión desenfrenada. Ni la continua rivalidad entre ambos ni la oposición de su entorno podrán evitar que acaben perdida y secretamente enamorados. Pero el turbulento presente de Nick sumado al tormentoso pasado de Noah pondrán a prueba tanto sus vidas como su amor prohibido.

La sinopsis de la película ya nos avanza varias claves de éxito, como ya demostraron previamente en otras generaciones Grease o A tres metros sobre el cielo. Un romance adolescente con pinceladas de amor prohibido, carreras ilegales y un plus aspiracional de una vida de lujos son los ingredientes para el próximo éxito de Amazon en 2023.

Para sacar adelante esta producción, Amazon Studios cuenta con la colaboración de la propia autora, Mercedes Ron, y la experiencia de Pokeepsie Films en el audiovisual. Sin embargo, esta historia no sería posible sin sus protagonistas, Nicole Wallace (SKAM, Parot) y Gabriel Guevara (SKAM), que darán vida a Noah y Nick, respectivamente. Además, completan el reparto Marta Hazas, Víctor Varona e Iván Massagué.